Почему у некурящих людей возникает рак легких: новое исследование

Исследователи заявили, что в 25% случаев рак легких развивается у людей, которые не курят и никогда не увлекались этой пагубной привычкой. И ученым удалось обнаружить новый фактор, который может провоцировать у них развитие этого заболевания.

почему возникает рак легких у тех, кто не курит (фото из открытых источников)

Основными причинами, которые могут вызвать рак легких у некурящих людей, является пассивное курение, загрязнение воздуха, семейная предрасположенность. Но этими факторами не получается объяснить все случаи развития злокачественных опухолей.

Ученые в новом исследовании оценили роль бактерий, которые долгое время живут в ротовой полости, и риск развитие рака легких. Они предположили, что бактерии могут попадать в бронхи и влиять на появление, как доброкачественных, так и злокачественных образований.

Эксперты проанализировали данные исследования, которое проводилось в Китае с 1996 по 2006 год. Среди пациентов было 115 некурящих людей, у которых развилось онкологическое заболевание. Микробиом полости рта этих участников сравнили с микробиомом других 115 человек того же пола и возрастной группы, но у которых не было рака.

Исследователи обнаружили, что микробиом онкобольных пациентов и здоровых людей существенно отличался. И чем большим было разнообразие бактерий в полости рта, тем ниже был риск развития рака легких. При наличии определенных микроорганизмом, в частности из семейства бактероидов и спиротех, риск появления рака уменьшался.

Учитывая результаты исследования, ученые считают, что бактерии могут быть фактором, провоцирующим развитие рака легких. Они вызывают хроническое воспаление и изменения в ДНК.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые разработали новый препарат для иммунной терапии рака.

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