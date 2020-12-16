kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

20642.09

ETH/USD

621.86

LTC/USD

89.09

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.13

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье онкология Почему у некурящих людей возникает рак легких: новое исследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему у некурящих людей возникает рак легких: новое исследование

Рак легких занимает первое место среди онкологических заболеваний в мире

сегодня, 19:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследователи заявили, что в 25% случаев рак легких развивается у людей, которые не курят и никогда не увлекались этой пагубной привычкой. И ученым удалось обнаружить новый фактор, который может провоцировать у них развитие этого заболевания.

Почему у некурящих людей возникает рак легких: новое исследование

почему возникает рак легких у тех, кто не курит (фото из открытых источников)

Основными причинами, которые могут вызвать рак легких у некурящих людей, является пассивное курение, загрязнение воздуха, семейная предрасположенность. Но этими факторами не получается объяснить все случаи развития злокачественных опухолей. 

Ученые в новом исследовании оценили роль бактерий, которые долгое время живут в ротовой полости, и риск развитие рака легких. Они предположили, что бактерии могут попадать в бронхи и влиять на появление, как доброкачественных, так и злокачественных образований.

Эксперты проанализировали данные исследования, которое проводилось в Китае с 1996 по 2006 год. Среди пациентов было 115 некурящих людей, у которых развилось онкологическое заболевание. Микробиом полости рта этих участников сравнили с микробиомом других 115 человек того же пола и возрастной группы, но у которых не было рака. 

Исследователи обнаружили, что микробиом онкобольных пациентов и здоровых людей существенно отличался. И чем большим было разнообразие бактерий в полости рта, тем ниже был риск развития рака легких. При наличии определенных микроорганизмом, в частности из семейства бактероидов и спиротех, риск появления рака уменьшался. 

Учитывая результаты исследования, ученые считают, что бактерии могут быть фактором, провоцирующим развитие рака легких. Они вызывают хроническое воспаление и изменения в ДНК.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые разработали новый препарат для иммунной терапии рака.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://thorax.bmj.com/content/early/2020/11/15/thoraxjnl-2020-215542
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ