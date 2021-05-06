От какой болезни может женщин уберечь морковь

Американские исследователи советуют женщинам добавить в свой рацион морковь, потому что этот продукт богат на витамины и ценные вещества, которые способны уберечь организм от развития опасных заболеваний, в частности онкологии.

Морковь / фото: unsplash.com

Специалисты отмечают, что в составе моркови много каротина, который при попадании в организм трансформируется в витамин А, а также калия, фосфора, железа, цинка и других ценных микроэлементов. Этот оранжевый овощ советуют употреблять всем, потому что он помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы, снижает давление, очищает печень, почки, а также владеет антиоксидантными свойствами, защищая клетки организма от повреждений.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что морковь способна защитить от рака груди. И все дело в каротиноидах — природных органических пигментах. Эксперты советуют употреблять овощ и его сок каждый день в профилактических целях. Как считают специалисты, такие действия существенно снизят вероятность развития страшного заболевания.

Напомним, что в ходе очередного исследования ученые с уверенностью смогли назвать полезный продукт, уберегающий от серьезных болезней и онкологии. По их словам, этим продуктом стал обыкновенный сыр.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач Татьяна Фиалкова рассказала об эксперименте, проведенном учеными, который показал, что употребление овощей помогает избежать ряда серьезных заболеваний, в том числе и онкологии. Был проведен эксперимент с использованием 34 сортов овощей против разных типов раковых клеток человека. Шесть овощей и один фрукт снизил распространение раковой клетки на пятьдесят процентов.

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