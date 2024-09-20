logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Опасные симптомы, предупреждающие о развитии онкозаболевания
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасные симптомы, предупреждающие о развитии онкозаболевания

На какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы вовремя выявить онкологическое заболевание

20 сентября 2024, 18:30 comments3554
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Онкологические заболевания часто начинаются незаметно, и первые симптомы могут быть просто проигнорированы. Своевременное выявление рака повышает шансы на успешное лечение, поэтому портал "Комментарии" сообщает, какие признаки могут быть ранними сигналами болезни.

Опасные симптомы, предупреждающие о развитии онкозаболевания

Иллюстративное фото

Внезапная потеря веса без изменений в питании или физической активности может быть признаком рака. Чаще это связано с раком желудка, поджелудочной железы, легких или пищевода.

Кашель, продолжающийся более нескольких недель и не связанный с простудой, может свидетельствовать о раке легких или горла. Изменения в голосе, такие как хрипота, также могут быть симптомом онкологии.

Хроническая усталость, которая не проходит после отдыха, может свидетельствовать о раке крови или толстой кишки. Такой вид усталости часто списывают на стресс или переутомление, хотя это может являться признаком серьезной болезни.

Неожиданные кровотечения, такие как кровь в моче, кали или необычные влагалищные выделения, могут быть предупреждением о раке мочевого пузыря, толстой кишки, матки или шейке матки.

Наличие уплотнений на теле, в частности в груди, шее или подмышках, могут быть ранним признаком рака. Они обычно безболезненны, но требуют внимания, если не исчезают.

Любые изменения в растущих родинках, изменяющих форму или цвет, могут быть признаком меланомы. Также опасны новые не заживающие пятна или язвы.

Постоянные проблемы с глотанием могут указывать на рак пищевода или горла, особенно если их объясняют инфекциями, а симптомы не проходят.

Постоянные запоры, диарея или проблемы с мочеиспусканием могут сигнализировать о раке толстой кишки, простаты или мочевого пузыря. Эти симптомы часто остаются незамеченными из-за их сходства с менее серьезными состояниями.

Своевременное распознавание ранних признаков рака может спасти жизнь. Если вы заметили что-нибудь необычное, важно не медлить с обращением к врачу для диагностики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых симптомах варикозного расширения вен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости