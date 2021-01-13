Онколог назвал возраст для обязательного обследования на рак

Язык
Coinspot 13.01.2021
BTC/USD
36077.07
ETH/USD
1103.51
LTC/USD
140.82
НБУ 13.01.2021
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки, правильное сбалансированное питание – все это, конечно, хорошо. Но этого может оказаться недостаточно для того, чтобы уберечься от онкологических заболеваний. Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что также важно регулярно проходить обследование на наличие онкологии, пишет lhealth.
Какие обследования пройти на рак. Фото: lhealth
Если придерживаться такого правила, то это поможет выявить болезнь на начальных стадиях. В таком случае, рак почти всегда поддается лечению. Другой вопрос заключается в том, с какого же именно возраста нужно начинать обследоваться.
По словам специалиста, мужчинам желательно начать посещать уролога с 45 лет. Это поможет избежать рака предстательной железы. Что касается женщин, то им рекомендуется с 39 лет регулярно сдавать анализы на онкоцитологию, УЗИ и маммографию. Данные анализы нужны для того, чтобы выявить рак шейки матки и молочной железы на ранних стадиях.
Также Михаил Мяснянкин добавил, что в обязательном порядке должны пройти обследование люди, у которых родственники страдали от рака кишечника или желудка.
В таком случае, и мужчинам, и женщинам нужно пройти фиброгастродуоденоскопию и колоноскопию, резюмировал эксперт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости