Онколог назвал возраст для обязательного обследования на рак

Здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки, правильное сбалансированное питание – все это, конечно, хорошо. Но этого может оказаться недостаточно для того, чтобы уберечься от онкологических заболеваний. Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что также важно регулярно проходить обследование на наличие онкологии, пишет lhealth.

Какие обследования пройти на рак. Фото: lhealth

Если придерживаться такого правила, то это поможет выявить болезнь на начальных стадиях. В таком случае, рак почти всегда поддается лечению. Другой вопрос заключается в том, с какого же именно возраста нужно начинать обследоваться.

По словам специалиста, мужчинам желательно начать посещать уролога с 45 лет. Это поможет избежать рака предстательной железы. Что касается женщин, то им рекомендуется с 39 лет регулярно сдавать анализы на онкоцитологию, УЗИ и маммографию. Данные анализы нужны для того, чтобы выявить рак шейки матки и молочной железы на ранних стадиях.

Также Михаил Мяснянкин добавил, что в обязательном порядке должны пройти обследование люди, у которых родственники страдали от рака кишечника или желудка.

В таком случае, и мужчинам, и женщинам нужно пройти фиброгастродуоденоскопию и колоноскопию, резюмировал эксперт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как настроить иммунную систему против рака. Ученые заявили о том, что Т-клеточная терапия химерным антигенным рецептором (CAR) – это самая эффективная форма иммунотерапии. Это процедура удаления иммунных клеток у человека, чтобы таким образом "натренировать" их для атаки на определенный тип раковых клеток. А через некоторое время клетки снова возвращают в организм, чтобы продолжить лечение.

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