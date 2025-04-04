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Один продукт защитит от рака горла

Продукт, который может снизить риск развития рака горла

сегодня, 14:15
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Кречмаровская Наталия

Рак горла, хотя и менее распространенный, чем другие виды рака, все же является серьезным заболеванием. Исследования показывают, что некоторые продукты могут помочь снизить риск его развития. Одним из таких продуктов являются крестоцветные овощи, особенно брокколи, содержащие сульфорафан – мощное противораковое соединение.

Один продукт защитит от рака горла

Иллюстративное фото

Почему брокколи полезна для горла

Брокколи богата сульфорафаном, который обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противораковыми свойствами. Эти свойства могут помочь защитить клетки горла от повреждения и снизить риск развития рака.

Как брокколи защищает от рака горло

Антиоксидантное действие Сульфорафан нейтрализует свободные радикалы, которые могут повредить ДНК клеток горла и привести к развитию рака.

Противовоспалительное действие: Хроническое воспаление может увеличить риск рака горла. Сульфорафан обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить воспаление в горле.

Детоксикация: Сульфорафан может помочь организму вывести канцерогенные вещества, которые могут повредить клетки горла.

Антипролиферативное действие: Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может замедлить рост раковых клеток горла.

Многие исследования показали, что употребление крестоцветных овощей, в частности брокколи, помогает снизить риск развития рака горла. Например, исследование, опубликованное в Journal of the National Cancer Institute, показало, что люди, регулярно употребляющие крестоцветные овощи, имеют более низкий риск развития рака горла.

Сколько брокколи нужно употреблять

Рекомендованная суточная дозировка сульфорафана составляет около 50-100 мг. Одна чашка сырой брокколи содержит около 11 мг сульфорафана.

Как увеличить потребление брокколи

  • Ешьте брокколи в разных формах: сырую, вареную, на пару или жареную.

  • Добавляйте брокколи к салатам, супам, рагу и другим блюдам.

  • Выбирайте брокколи с ярко-зелеными соцветиями, поскольку они содержат больше сульфорафана.

  • Готовьте брокколи на пару или ешьте сырым, поскольку это помогает сохранить сульфорафан.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какой продукт защитит от рака печени.




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