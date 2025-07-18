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Новый спортивный тренд поможет защитить организм от рака

Пищевая добавка для тренировок может защитить организм от развития рака

18 июля 2025, 15:54
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Кречмаровская Наталия

Последний тренд в сфере здорового образа жизни – соки из брокколи – помогают не только сделать мышцы более выносливыми, но и защитить организм от рака.

Новый спортивный тренд поможет защитить организм от рака

Спорт. Иллюстративное фото

Сначала напиток из молодых побегов брокколи, лимонного сока и сахара пропагандировали как добавку для тренировок и спорта. Этот эликсир, разработанный экспертами Каролинского института и Шведской школы спорта и здоровья в Стокгольме, содержит очень высокое количество веществ, называемых изотиоцианатом (ITC), пишет издание Daily mail.

"Это органические соединения, содержащиеся в овощах, таких как брокколи, которые помогают противодействовать накоплению молочной кислоты — природного продукта жизнедеятельности, накапливающегося в мышцах во время физических нагрузок. Принимая дозу ITC перед тренировкой, спортсмен или энтузиаст фитнеса может подольше нагружать свое тело”, — пишет издание.

Однако это не единственная польза для здоровья, связанная с брокколи. Предыдущие исследования связывали употребление этого овоща со снижением риска рака. Результаты испанского исследования, обнародованные в 2024 году, показали, что люди, которые ели больше брокколи, имели меньшую вероятность развития рака.

Китайское исследование, также опубликованное в 2024 году, показало, что регулярное употребление брокколи более трех раз в неделю связано с 40% снижением риска смерти от рака.

“Считается, что это снижение риска связано с одним из тех же химических веществ, которые придают соку брокколи его спортивные свойства, а именно сульфорафан. Сульфорафан содержится в брокколи, а также в родственных растениях, принадлежащих к группе крестоцветных, включая капусту кале и цветную капусту. Это богатый серой природный антиоксидант, который помогает растениям бороться с грибками и насекомыми и придает им горький вкус”, — пишет издание.

Исследователи объяснили, когда люди употребляют это химическое вещество, оно помогает ферментам организма выводить токсины, которые могут вызвать рак, а приготовление овощей на пару, как сообщается, является лучшим способом поддерживать уровень сульфорафана в растениях во время приготовления.

Однако некоторые факторы могут нивелировать полезное влияние брокколи на организм – генетика, образ жизни, употребление алкоголя и курение, влияние канцерогенов могут значительно увеличить риск развития рака.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты помогут не заболеть раком легких.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14907035/wellness-fad-BROCCOLI-juice-fight-cancer.html
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