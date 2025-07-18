Новый спортивный тренд поможет защитить организм от рака

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Кречмаровская Наталия
Последний тренд в сфере здорового образа жизни – соки из брокколи – помогают не только сделать мышцы более выносливыми, но и защитить организм от рака.
Спорт. Иллюстративное фото
Сначала напиток из молодых побегов брокколи, лимонного сока и сахара пропагандировали как добавку для тренировок и спорта. Этот эликсир, разработанный экспертами Каролинского института и Шведской школы спорта и здоровья в Стокгольме, содержит очень высокое количество веществ, называемых изотиоцианатом (ITC), пишет издание Daily mail.
Однако это не единственная польза для здоровья, связанная с брокколи. Предыдущие исследования связывали употребление этого овоща со снижением риска рака. Результаты испанского исследования, обнародованные в 2024 году, показали, что люди, которые ели больше брокколи, имели меньшую вероятность развития рака.
Китайское исследование, также опубликованное в 2024 году, показало, что регулярное употребление брокколи более трех раз в неделю связано с 40% снижением риска смерти от рака.
Исследователи объяснили, когда люди употребляют это химическое вещество, оно помогает ферментам организма выводить токсины, которые могут вызвать рак, а приготовление овощей на пару, как сообщается, является лучшим способом поддерживать уровень сульфорафана в растениях во время приготовления.
Однако некоторые факторы могут нивелировать полезное влияние брокколи на организм – генетика, образ жизни, употребление алкоголя и курение, влияние канцерогенов могут значительно увеличить риск развития рака.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты помогут не заболеть раком легких.