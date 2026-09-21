Назван анализ крови, который выявляет рак на ранних стадиях

Рак поджелудочной железы – один из тех видов онкологии, которые часто находят слишком поздно. Около 90% опухолей выявляют уже на поздних стадиях. Именно поэтому учёные ищут способы заметить болезнь раньше.

Рак. Иллюстративное фото

Один из таких вариантов – инновационный анализ крови Panxeon, который опробовали ученые калифорнийского City of Hope, пишет издание Mirror. Тест проверили более чем на 1700 пациентах из США, Европы и Азии. Он правильно определил рак поджелудочной железы 1 и 2 стадии в 87% случаев.

Еще один показатель касается ошибочных результатов. В группе людей с низким риском их было 3%, а среди пациентов с высоким риском – 16%.

Panxeon не ищет всего один показатель. Анализ одновременно проверяет три биомаркера: циркулирующие микроРНК, экзосомные микроРНК и белок CA19-9. Затем искусственный интеллект объединяет полученные данные и формирует оценку риска для конкретного пациента.

По словам старшего автора исследования доктора Аджая Гоэла, именно сочетание нескольких показателей является одной из особенностей теста.

"Большинство биомаркеров рассказывают вам только одну часть истории. Сочетание нескольких биологических сигналов дает нам более четкое представление о том, что может происходить в поджелудочной железе", — пояснил Гоэл.

Panxeon также выявил высокоступенчатую дисплазию – предраковое состояние поджелудочной железы. Тест определил его более чем в 64% случаев.

По словам Гоэла, прежде всего речь идет о людях с наследственным риском рака поджелудочной железы, семейной историей этого заболевания, поджелудочной кистами или хроническим панкреатитом.

Сейчас таких пациентов контролируют с помощью визуализации и других исследований. Panxeon, по замыслу авторов, может помочь определить тех, кто нуждается в дальнейшей проверке.

При этом тест не рассматривается как замена другим методам диагностики.

Рак поджелудочной железы остается очень сложным для лечения: около 14% пациентов живут пять лет после установления диагноза. Поэтому раннее обнаружение имеет особое значение.

"Чем раньше мы обнаружим рак поджелудочной железы, тем больше вероятность того, что содержательное вмешательство все еще возможно", — отметил Гоэл.

Пока что Panxeon является экспериментальным тестом. Представленные результаты показывают его возможности в испытаниях, но не означают, что он стал стандартным методом диагностики.

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