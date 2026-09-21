Назван анализ крови, который выявляет рак на ранних стадиях

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Кречмаровская Наталия
Рак поджелудочной железы – один из тех видов онкологии, которые часто находят слишком поздно. Около 90% опухолей выявляют уже на поздних стадиях. Именно поэтому учёные ищут способы заметить болезнь раньше.
Рак. Иллюстративное фото
Один из таких вариантов – инновационный анализ крови Panxeon, который опробовали ученые калифорнийского City of Hope, пишет издание Mirror. Тест проверили более чем на 1700 пациентах из США, Европы и Азии. Он правильно определил рак поджелудочной железы 1 и 2 стадии в 87% случаев.
Еще один показатель касается ошибочных результатов. В группе людей с низким риском их было 3%, а среди пациентов с высоким риском – 16%.
Panxeon не ищет всего один показатель. Анализ одновременно проверяет три биомаркера: циркулирующие микроРНК, экзосомные микроРНК и белок CA19-9. Затем искусственный интеллект объединяет полученные данные и формирует оценку риска для конкретного пациента.
По словам старшего автора исследования доктора Аджая Гоэла, именно сочетание нескольких показателей является одной из особенностей теста.
Panxeon также выявил высокоступенчатую дисплазию – предраковое состояние поджелудочной железы. Тест определил его более чем в 64% случаев.
По словам Гоэла, прежде всего речь идет о людях с наследственным риском рака поджелудочной железы, семейной историей этого заболевания, поджелудочной кистами или хроническим панкреатитом.
Сейчас таких пациентов контролируют с помощью визуализации и других исследований. Panxeon, по замыслу авторов, может помочь определить тех, кто нуждается в дальнейшей проверке.
При этом тест не рассматривается как замена другим методам диагностики.
Рак поджелудочной железы остается очень сложным для лечения: около 14% пациентов живут пять лет после установления диагноза. Поэтому раннее обнаружение имеет особое значение.
Пока что Panxeon является экспериментальным тестом. Представленные результаты показывают его возможности в испытаниях, но не означают, что он стал стандартным методом диагностики.
Напомним: портал "Комментарии" писал о неожиданной причине рака.