Онколог назвав несподівану причину раку: на що варто звернути увагу

Бактерія, якою люди часто заражаються ще в дитинстві, роками може не давати жодних симптомів. Нове дослідження змусило вчених уважніше поглянути на її можливий зв’язок з онкологією.

Рак. Ілюстративне фото

Йдеться про поширену інфекцію Helicobacter pylori (H. pylori), якою часто заражаються ще в дитинстві. Про це повідомив професор біомедичних наук Університету Англії Раскін Джастін Стеббінг, пише видання Mirror.

Дослідники об’єднали дані 43 досліджень за участю майже 49 мільйонів людей. З’ясувалося, що люди, які мали контакт із H. pylori, приблизно у 1,6 раза частіше отримували діагноз колоректального раку, ніж ті, у кого ознак інфекції не виявили. На основі цих даних дослідники оцінили, що з H. pylori потенційно можуть бути пов’язані близько 22% випадків раку кишківника у світі. Але тут є важливе "але".

Професор Джастін Стеббінг наголосив: дослідження не доводить, що бактерія є безпосередньою причиною кожного п’ятого випадку раку. Коли аналіз звузили до 14 популяційних і когортних досліджень, оцінка зменшилася приблизно до 12%.

Дослідники пояснили, що на результати могли впливати й інші фактори — харчування, куріння, фізична активність, соціально-економічні умови та доступ до медицини.

“Ми схильні думати про рак кишківника переважно з точки зору генів, старіння та способу життя. Але деякі види раку також мають інфекційний компонент”, — зазначив Стеббінг.

H. pylori добре пристосована до виживання в кислотному середовищі шлунка. За даними, наведеними професором, близько половини населення світу може бути інфікована цією бактерією. У більшості людей вона не викликає симптомів, однак у частини заражених спричиняє тривале запалення, виразки та, у невеликій кількості випадків, рак шлунка.

Дослідники звернули увагу ще на один момент. У чотирьох обсерваційних дослідженнях люди, які отримували лікування від H. pylori, надалі мали нижчий ризик раку кишківника. Різниця стала помітною приблизно через десять років.

“Однак робити висновок, що знищення бактерії запобігає раку, поки зарано. Дослідження були обсерваційними, а не рандомізованими випробуваннями. Тому професор Стеббінг не радить проходити тестування на H. pylori лише заради профілактики колоректального раку. Для цього поки недостатньо доказів”, — пише видання.

Наразі найбільш підтвердженими способами зменшити ризик залишаються:

скринінг,

фізична активність,

підтримання здорової ваги,

відмова від куріння,

помірне вживання алкоголю та менше обробленого м’яса.

Кров у калі, тривалі зміни випорожнень, незрозуміле схуднення чи постійний біль у животі також не варто ігнорувати.

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