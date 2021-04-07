logo
Русский Українська

BTC/USD

58013.11

ETH/USD

2082.07

LTC/USD

232.71

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье онкология Какие фрукты обладают противораковыми свойствами
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие фрукты обладают противораковыми свойствами

В состав многих фруктов входят антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Фрукты занимают в рационе почетное место, поскольку являются настоящим источником витаминов, минералов и других полезных веществ. Некоторые из них богаты на антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать в организме действие свободных радикалов, защищая его от развития серьезных заболеваний. Какие же фрукты обладают противораковыми свойствами?

Какие фрукты обладают противораковыми свойствами

Названы фрукты с противораковыми свойствами / фото: Freepik

Клюква

У этой ягоды богатый витаминно-минеральный состав, в ней содержится много калия, дубильных веществ, пектинов, кислот и антоцианов — сильных антиоксидантов. Они снижают риск развития канцерогенных клеток в полости рта, толстой кишке, молочных железах и простате. Еще в составе клюквы много витамина С, который также сдерживает негативное влияние свободных радикалов, клетки ДНК получают дополнительную защиту, а организм — профилактику роста опухолей.

Виноград

Этот фрукт также не уступает по количеству антиоксидантов. Его кожура содержит ресвератрол — натуральное соединение, которое защищает от развития онкологических заболеваний. Еще виноград улучшает состояние дыхательных путей и легких, а также пищеварение, поэтому добавляйте его в рацион почаще.

Авокадо

Это один из лучших фруктов, которые только можно съесть. Авокадо — прекрасный источник глютена, который обладает антиоксидантными свойствами. Каротиноиды, содержащиеся в авокадо (бета-каротин, альфа-каротин и зеаксантин), помогают предотвратить рак молочной железы, простаты и ротовой полости.

Ананас

Один из противораковых фруктов, который нравится всем, — это, несомненно, ананас. Этот экзотический плод содержит бромелайн — фермент, который помогает расщепить белок и обладает способностью "убивать" раковые клетки. Благодаря противовоспалительному и антикоагулянтному действию бромелайн также укрепляет иммунитет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в составе каких продуктов больше всего антиоксидантов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moyezdorovya.com.ua/4-frukty-yaki-mayut-protyrakovi-vlastyvosti/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ