Какие фрукты обладают противораковыми свойствами

Фрукты занимают в рационе почетное место, поскольку являются настоящим источником витаминов, минералов и других полезных веществ. Некоторые из них богаты на антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать в организме действие свободных радикалов, защищая его от развития серьезных заболеваний. Какие же фрукты обладают противораковыми свойствами?

Названы фрукты с противораковыми свойствами / фото: Freepik

Клюква

У этой ягоды богатый витаминно-минеральный состав, в ней содержится много калия, дубильных веществ, пектинов, кислот и антоцианов — сильных антиоксидантов. Они снижают риск развития канцерогенных клеток в полости рта, толстой кишке, молочных железах и простате. Еще в составе клюквы много витамина С, который также сдерживает негативное влияние свободных радикалов, клетки ДНК получают дополнительную защиту, а организм — профилактику роста опухолей.

Виноград

Этот фрукт также не уступает по количеству антиоксидантов. Его кожура содержит ресвератрол — натуральное соединение, которое защищает от развития онкологических заболеваний. Еще виноград улучшает состояние дыхательных путей и легких, а также пищеварение, поэтому добавляйте его в рацион почаще.

Авокадо

Это один из лучших фруктов, которые только можно съесть. Авокадо — прекрасный источник глютена, который обладает антиоксидантными свойствами. Каротиноиды, содержащиеся в авокадо (бета-каротин, альфа-каротин и зеаксантин), помогают предотвратить рак молочной железы, простаты и ротовой полости.

Ананас

Один из противораковых фруктов, который нравится всем, — это, несомненно, ананас. Этот экзотический плод содержит бромелайн — фермент, который помогает расщепить белок и обладает способностью "убивать" раковые клетки. Благодаря противовоспалительному и антикоагулянтному действию бромелайн также укрепляет иммунитет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в составе каких продуктов больше всего антиоксидантов.

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