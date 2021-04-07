Какие фрукты обладают противораковыми свойствами

BTC/USD
58013.11
ETH/USD
2082.07
LTC/USD
232.71
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.12
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Фрукты
занимают в рационе почетное место, поскольку являются настоящим источником
витаминов, минералов и других полезных веществ. Некоторые из них богаты на
антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать в организме действие свободных
радикалов, защищая его от развития серьезных заболеваний. Какие же фрукты
обладают противораковыми свойствами?
Названы фрукты с противораковыми свойствами / фото: Freepik
Клюква
У
этой ягоды богатый витаминно-минеральный состав, в ней содержится много калия,
дубильных веществ, пектинов, кислот и антоцианов — сильных антиоксидантов. Они
снижают риск развития канцерогенных клеток в полости рта, толстой кишке,
молочных железах и простате. Еще в составе клюквы много витамина С, который также
сдерживает негативное влияние свободных радикалов, клетки ДНК получают
дополнительную защиту, а организм — профилактику роста опухолей.
Виноград
Этот
фрукт также не уступает по количеству антиоксидантов. Его кожура содержит
ресвератрол — натуральное соединение, которое защищает от развития
онкологических заболеваний. Еще виноград улучшает состояние
дыхательных путей и легких, а также пищеварение, поэтому добавляйте его в
рацион почаще.
Авокадо
Это
один из лучших фруктов, которые только можно съесть. Авокадо — прекрасный источник
глютена, который обладает антиоксидантными свойствами. Каротиноиды, содержащиеся
в авокадо (бета-каротин, альфа-каротин и зеаксантин), помогают предотвратить
рак молочной железы, простаты и ротовой полости.
Ананас
Один
из противораковых фруктов, который нравится всем, — это, несомненно, ананас. Этот
экзотический плод содержит бромелайн — фермент, который помогает расщепить
белок и обладает способностью "убивать" раковые клетки. Благодаря
противовоспалительному и антикоагулянтному действию бромелайн также укрепляет иммунитет.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, в составе каких продуктов больше всего антиоксидантов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости