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Главная Новости Здоровье онкология Как не заболеть раком груди: онколог дала советы
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Как не заболеть раком груди: онколог дала советы

В мире ежегодно более миллиона женщин заболевают раком груди

сегодня, 16:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы минимизировать риск его развития. И в этом помогут советы онколога Галины Майструк. 

Как не заболеть раком груди: онколог дала советы

фото из открытых источников

Активное движение

Каждый день двигайтесь (бегайте, занимайтесь танцами или быстрой ходьбой), хотя бы по одному часу в день. Физическая активность помогает поддерживать наш организм в тонусе.

Контролируйте свой вес

Если вы страдаете лишним весом и не знаете, как от него избавиться самостоятельно, тогда запишитесь на прием к диетологу или эндокринологу. Избыточный вес и ожирение могут повысить риск развития рака молочной железы, так что не запускайте свое тело. 

Следуйте принципам здорового питания

Пересмотрите свой рацион питания и исключите из него вредные продукты, например, фас-фуд. Ежедневное употребление жиров не должно превышать 30%. Добавьте в меню больше свежих овощей и фруктов, исключите колбасы, сосиски и другие переработанные продукты. Еда и напитки должны иметь минимальное количество сахара. И не забывайте контролировать употребление алкоголя.

Репродуктивные факторы

Онколог советует девушкам рожать первого ребенка до 30-летнего возраста и поддерживать грудное вскармливание до одного года. 

Наследственность

Важно выяснить, болел ли кто-то в вашей семье этим недугом. Если такие случаи были, тогда стоит проконсультироваться со специалистом о возможных рисках и необходимости генетического тестирования.

Самообследование молочных желез

Каждый месяц можно самостоятельно осматривать свою грудь, прощупывать ее во время переодевания или во время приема душа. Если вы обнаружили какие-то уплотнения или воспаления — обращайтесь к врачу.

Маммография

После 45 лет женщинам желательно пройти маммографию, эта процедура делается, как правило, 1 раз в 2 года, если от пациентки не поступает никаких жалоб.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что онкологи "нашли слабое место" рака.


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Источник: https://www.cosmo.com.ua/9-porad-vd-specalsta-yak-dopomozhut-zniziti-rizik-rozvitku-raku-molochno-zalozi/
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