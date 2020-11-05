Как не заболеть раком груди: онколог дала советы

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Светлана Шкурупий
Рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание у женщин, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы минимизировать риск его развития. И в этом помогут советы онколога Галины Майструк.
фото из открытых источников
Активное движение
Каждый день двигайтесь (бегайте, занимайтесь танцами или быстрой ходьбой), хотя бы по одному часу в день. Физическая активность помогает поддерживать наш организм в тонусе.
Контролируйте свой вес
Если вы страдаете лишним весом и не знаете, как от него избавиться самостоятельно, тогда запишитесь на прием к диетологу или эндокринологу. Избыточный вес и ожирение могут повысить риск развития рака молочной железы, так что не запускайте свое тело.
Следуйте принципам здорового питания
Пересмотрите свой рацион питания и исключите из него вредные продукты, например, фас-фуд. Ежедневное употребление жиров не должно превышать 30%. Добавьте в меню больше свежих овощей и фруктов, исключите колбасы, сосиски и другие переработанные продукты. Еда и напитки должны иметь минимальное количество сахара. И не забывайте контролировать употребление алкоголя.
Репродуктивные факторы
Онколог советует девушкам рожать первого ребенка до 30-летнего возраста и поддерживать грудное вскармливание до одного года.
Наследственность
Важно выяснить, болел ли кто-то в вашей семье этим недугом. Если такие случаи были, тогда стоит проконсультироваться со специалистом о возможных рисках и необходимости генетического тестирования.
Самообследование молочных желез
Каждый месяц можно самостоятельно осматривать свою грудь, прощупывать ее во время переодевания или во время приема душа. Если вы обнаружили какие-то уплотнения или воспаления — обращайтесь к врачу.
Маммография
После 45 лет женщинам желательно пройти маммографию, эта процедура делается, как правило, 1 раз в 2 года, если от пациентки не поступает никаких жалоб.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что онкологи "нашли слабое место" рака.
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