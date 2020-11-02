Онкологи "нашли слабое место" рака

Как сообщает издание News-medical.net, команда исследователей из Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк пытаются найти способы приостановить развитие рака. Ученые пришли к выводу, что препарат пропранолол, который назначается для контроля артериального давления, может улучшить реакцию пациентов на иммунотерапию рака.

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В частности, онкологи представили исследования того, как стресс влияет на рак, точнее, на иммунный ответ, возникающий вследствие этого заболевания.

"Перепрофилировав для этого исследования пропранолол, использующийся десятилетиями для лечения или профилактики состояний, включая мигрень и различные проблемы с сердцем, мы получили важные идеи о том, как управлять стрессом у людей, больных раком, которые могут столкнуться с опасно повышенным уровнем психического и физического стресса, связанного с их диагнозом и лечением", — сказал Ману Пандей, научный сотрудник по гематологии и онкологии центра.

Учеными были проведены исследования, в ходе которых пациентам с диагностированной метастатической меланомой давали возрастающие дозы пропранолола в дополнение к стандартному лечению. В результате онкологами было установлено, что эта комбинация безопасна и демонстрирует доказательства более высокого противоракового ответа, чем фиксируется при использовании только стандартной терапии.

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