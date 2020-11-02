Онкологи "нашли слабое место" рака

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Елизавета Черных
Как сообщает издание News-medical.net, команда исследователей из Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк пытаются найти способы приостановить развитие рака. Ученые пришли к выводу, что препарат пропранолол, который назначается для контроля артериального давления, может улучшить реакцию пациентов на иммунотерапию рака.
ФОТО: Популярная механика
В частности, онкологи представили исследования того, как стресс влияет на рак, точнее, на иммунный ответ, возникающий вследствие этого заболевания.
Учеными были проведены исследования, в ходе которых пациентам с диагностированной метастатической меланомой давали возрастающие дозы пропранолола в дополнение к стандартному лечению. В результате онкологами было установлено, что эта комбинация безопасна и демонстрирует доказательства более высокого противоракового ответа, чем фиксируется при использовании только стандартной терапии.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что люди с онкозаболеваниями смогут бесплатно ездить на такси.
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