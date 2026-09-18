Что поможет снизить риск рецидива рака и смерти: исследователи ошеломили открытием

Физические упражнения после лечения рака могут снижать риск рецидива и преждевременной смерти.

Рак. Иллюстративное фото

К такому выводу пришли исследователи, проведя масштабный научный обзор, охвативший 8500 участников 123 исследований и 21 клинического испытания, пишет издание Mirror.

Результаты оказались убедительными. У людей, которые занимались физической активностью во время последующего ухода, риск смерти был на 23% ниже, а вероятность рецидива рака до смерти – на 17% меньше. Общий риск смерти снижался на 18%, а смерти именно от рака – на 26%. При этом исследователи отмечают, что даже после химиотерапии и удаления хирургического опухолей рак возвращается у 20-40% пациентов.

Чаще всего в исследованиях фигурировал рак молочной железы. Также изучали пациентов с раком кишечника и поджелудочной железы.

Главный вывод авторов – физическую активность следует рассматривать как часть последующего ухода за людьми после онкологического лечения. Речь идет прежде всего о пользе аэробных и силовых нагрузок:

бег трусцой,

езда на велосипеде,

плавание,

танцы,

приседания,

выпады,

отжим,

подтягивание,

упражнения с гантелями.

Автор исследования Чи-Чэн Цзан из Национального университета Тайваня пояснил: "Аэробные упражнения способствуют системному сердечно-сосудистому кондиционированию, мобилизации иммунных клеток и нормализации перфузии опухоли — механизмам, непосредственно связанным с системным контролем опухоли".

В то же время, авторы исследования предостерегают, что не стоит пациентам сразу переходить к интенсивным тренировкам. После операций и химиотерапии организм может оставаться ослабленным, поэтому конкретный уровень нагрузки следует согласовывать с врачом.

Исследователи предполагают, что физическая активность может оказывать влияние на иммунный ответ, кровоток в опухолях, уровень половых гормонов и использование глюкозы мышцами. Это может создавать условия, менее благоприятные для раковых клеток.

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