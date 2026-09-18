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Що допоможе знизити ризик рецидиву раку та смерті: дослідники приголомшили відкриттям

Дослідження показало: фізична активність після лікування раку може знизити ризик рецидиву та смерті

18 вересня 2026, 22:21
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Кречмаровская Наталия

Фізичні вправи після лікування раку можуть знижувати ризик рецидиву та передчасної смерті. 

Що допоможе знизити ризик рецидиву раку та смерті: дослідники приголомшили відкриттям

Рак. Ілюстративне фото

Такого висновку дійшли дослідники, провівши масштабний науковий огляд, який охопив 8500 учасників 123 досліджень і 21 клінічного випробування, пише видання Mirror. 

Результати виявилися переконливими. У людей, які займалися фізичною активністю під час подальшого догляду, ризик смерті був на 23% нижчим, а ймовірність рецидиву раку до смерті — на 17% меншою. Загальний ризик смерті знижувався на 18%, а смерті саме від раку — на 26%. При цьому дослідники зазначають, що навіть після хіміотерапії та хірургічного видалення пухлин рак повертається у 20-40% пацієнтів.

Найчастіше в дослідженнях фігурував рак молочної залози. Також вивчали пацієнтів із раком кишківника та підшлункової залози.

Головний висновок авторів — фізичну активність варто розглядати як частину подальшого догляду за людьми після онкологічного лікування. Йдеться насамперед про користь аеробних та силових навантажень: 

  • біг підтюпцем, 

  • їзда на велосипеді,

  • плавання, 

  • танці, 

  • присідання, 

  • випади,

  • віджимання,

  • підтягування,

  •  вправи з гантелями.

Автор дослідження Чі-Чен Цзан із Національного університету Тайваню пояснив: “Аеробні вправи сприяють системному серцево-судинному кондиціонуванню, мобілізації імунних клітин та нормалізації перфузії пухлини – механізмам, безпосередньо пов’язаним із системним контролем пухлини”.

Водночас автори дослідження застерігають, що не варто пацієнтам одразу переходити до інтенсивних тренувань. Після операцій і хіміотерапії організм може залишатися ослабленим, тому конкретний рівень навантаження потрібно узгоджувати з лікарем.

Дослідники припускають, що фізична активність може впливати на імунну відповідь, кровотік у пухлинах, рівень статевих гормонів і використання глюкози м’язами. Це може створювати умови, менш сприятливі для ракових клітин.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про несподівану причину раку.




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Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/cancer-exercises-return-aerobic-strength-37665268
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