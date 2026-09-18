Що допоможе знизити ризик рецидиву раку та смерті: дослідники приголомшили відкриттям

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Фізичні вправи після лікування раку можуть знижувати ризик рецидиву та передчасної смерті.
Рак. Ілюстративне фото
Такого висновку дійшли дослідники, провівши масштабний науковий огляд, який охопив 8500 учасників 123 досліджень і 21 клінічного випробування, пише видання Mirror.
Результати виявилися переконливими. У людей, які займалися фізичною активністю під час подальшого догляду, ризик смерті був на 23% нижчим, а ймовірність рецидиву раку до смерті — на 17% меншою. Загальний ризик смерті знижувався на 18%, а смерті саме від раку — на 26%. При цьому дослідники зазначають, що навіть після хіміотерапії та хірургічного видалення пухлин рак повертається у 20-40% пацієнтів.
Найчастіше в дослідженнях фігурував рак молочної залози. Також вивчали пацієнтів із раком кишківника та підшлункової залози.
Головний висновок авторів — фізичну активність варто розглядати як частину подальшого догляду за людьми після онкологічного лікування. Йдеться насамперед про користь аеробних та силових навантажень:
біг підтюпцем,
їзда на велосипеді,
плавання,
танці,
присідання,
випади,
віджимання,
підтягування,
вправи з гантелями.
Водночас автори дослідження застерігають, що не варто пацієнтам одразу переходити до інтенсивних тренувань. Після операцій і хіміотерапії організм може залишатися ослабленим, тому конкретний рівень навантаження потрібно узгоджувати з лікарем.
Дослідники припускають, що фізична активність може впливати на імунну відповідь, кровотік у пухлинах, рівень статевих гормонів і використання глюкози м’язами. Це може створювати умови, менш сприятливі для ракових клітин.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про несподівану причину раку.