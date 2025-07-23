Что нужно есть, чтобы не заболеть раком щитовидной железы

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Кречмаровская Наталия
Щитовидная железа – чрезвычайно важный орган. Он контролирует метаболизм, энергию и гормональный баланс. Рак щитовидной железы называют одним из наиболее распространенных эндокринных видов онкологии. Специалисты пока не определили точные причины болезни, однако отмечают, что питание поможет в профилактике заболевания.
Щитовидная железа. Иллюстративное фото
Уменьшить риск развития рака щитовидной железы поможет диета с высоким содержанием клетчатки, антиоксидантов и минералов. Специалисты советуют добавить в рацион:
Овощи и фрукты: особенно темно-зеленые листовые (шпинат, капуста), морковь, брокколи, ягоды, цитрусовые. Они содержат антиоксиданты, борющиеся с клеточными мутациями.
Цельнозерновые продукты: овес, коричневый рис, киноа. Эти продукты являются источником клетчатки, которая улучшает пищеварение и снижает воспаление.
Бобовые: чечевица, нут, фасоль. Они богаты флавоноидами, обладающими противораковым действием.
Рыба и морепродукты: лосось, тунец, креветки. Продукты содержат селен, йод и омега-3, поддерживающие гормональный баланс.
Орехи и семена: особенно бразильские орехи. Эти продукты богаты селеном, который защищает ткани щитовидной железы.
По данным специалистов, некоторые продукты могут повысить риск развития рака щитовидной железы или мешать лечению:
Чрезмерное количество йода: хотя йод необходим, его избыток (особенно с морскими водорослями) может вызвать дисбаланс гормонов.
Соя и соевые продукты. Они содержат изофлавоны, которые могут нарушать усвоение гормонов щитовидки.
Сырые крестоцветные овощи: брокколи, цветная капуста, капуста. Продукты содержат гойтрогены, которые в больших количествах могут мешать усвоению йода. Их активность снижает варку.
Возделанные продукты: колбасы, чипсы, сладости. Они содержат трансжиры, сахар и консерванты, способствующие воспалению.
Алкоголь и избыточное количество кофеина. Они могут нарушать гормональный баланс и снижать эффективность лечения.
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