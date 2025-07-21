Что нужно есть, чтобы не заболеть раком кишечника

Одним из самых распространенных видов онкологии в мире называют рак кишечника (колоректальный рак). Как отмечают специалисты, к 80% случаев этого заболевания приводит питание и образ жизни. Это означает, что правильный рацион может значительно снизить риск развития заболевания. Какие продукты следует выбирать, рассказываем дальше.

Кишечник. Иллюстративное фото

Топ продуктов против рака кишечника

Специалисты советуют добавить в рацион следующие продукты:

Овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки. Лучший выбор – это брокколи, капуста, морковь, яблоки, цитрусовые. Все они способствуют быстрому прохождению пищи через кишечник, уменьшая контакт слизистой с канцерогенами.

Цельнозерновые продукты – овес, коричневый рис, киноа, цельнозерновой хлеб. Эти продукты являются источником магния, витаминов и клетчатки. Указанные продукты улучшают микрофлору кишечника и снижают воспаление.

Бобовые – чечевица, нут, фасоль. Они содержат флавоноиды и антиоксиданты, подавляющие рост опухолей. Также они питают полезные бактерии в кишечнике.

Рыба – лосось, скумбрия, сардины. Полезна рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, обладающими противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что замена красного мяса рыбой снижает риск рака прямой кишки.

Йогурт и пробиотики. Продукты с живыми культурами поддерживают баланс микрофлоры, что важно для иммунитета и снижения воспаления.

Орехи – миндаль, грецкие, кешью. Продукты содержат витамин Е, селен и клетчатку. Регулярное потребление орехов поможет снизить риск рецидива рака кишечника.

Какие продукты способствуют развитию рака кишечника

Специалисты назвали также продукты, которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье кишечника и минимизировать риск развития рака. Среди них:

Красное и обработанное мясо – колбасы, бекон, сосиски. Эти продукты содержат канцерогенные соединения, особенно при жарке при высоких температурах.

Алкоголь – регулярное потребление повреждает клетки кишечника и способствует воспалению.

Ультраобработанные продукты – чипсы, сладости, полуфабрикаты. Они содержат трансжиры, сахар и консерванты, вредящие микрофлоре.

Сахар и рафинированные углеводы – белый хлеб, сладкие напитки, выпечка. Указанные продукты приводят к инсулинорезистентности и ожирению.

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