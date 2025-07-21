logo

BTC/USD

117857

ETH/USD

3776.33

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье онкология Что нужно есть, чтобы не заболеть раком кишечника
commentss НОВОСТИ Все новости

Что нужно есть, чтобы не заболеть раком кишечника

ТОП продуктов, которые помогут защититься от развития рака кишечника

21 июля 2025, 18:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Одним из самых распространенных видов онкологии в мире называют рак кишечника (колоректальный рак). Как отмечают специалисты, к 80% случаев этого заболевания приводит питание и образ жизни. Это означает, что правильный рацион может значительно снизить риск развития заболевания. Какие продукты следует выбирать, рассказываем дальше.

Что нужно есть, чтобы не заболеть раком кишечника

Кишечник. Иллюстративное фото

Топ продуктов против рака кишечника

Специалисты советуют добавить в рацион следующие продукты:

Овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки. Лучший выбор – это брокколи, капуста, морковь, яблоки, цитрусовые. Все они способствуют быстрому прохождению пищи через кишечник, уменьшая контакт слизистой с канцерогенами.

Цельнозерновые продукты – овес, коричневый рис, киноа, цельнозерновой хлеб. Эти продукты являются источником магния, витаминов и клетчатки. Указанные продукты улучшают микрофлору кишечника и снижают воспаление.

Бобовые – чечевица, нут, фасоль. Они содержат флавоноиды и антиоксиданты, подавляющие рост опухолей. Также они питают полезные бактерии в кишечнике.

Рыба – лосось, скумбрия, сардины. Полезна рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, обладающими противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что замена красного мяса рыбой снижает риск рака прямой кишки.

Йогурт и пробиотики. Продукты с живыми культурами поддерживают баланс микрофлоры, что важно для иммунитета и снижения воспаления.

Орехи – миндаль, грецкие, кешью. Продукты содержат витамин Е, селен и клетчатку. Регулярное потребление орехов поможет снизить риск рецидива рака кишечника.

Какие продукты способствуют развитию рака кишечника

Специалисты назвали также продукты, которых следует избегать, чтобы сохранить здоровье кишечника и минимизировать риск развития рака. Среди них:

Красное и обработанное мясо – колбасы, бекон, сосиски. Эти продукты содержат канцерогенные соединения, особенно при жарке при высоких температурах.

Алкоголь – регулярное потребление повреждает клетки кишечника и способствует воспалению.

Ультраобработанные продукты – чипсы, сладости, полуфабрикаты. Они содержат трансжиры, сахар и консерванты, вредящие микрофлоре.

Сахар и рафинированные углеводы – белый хлеб, сладкие напитки, выпечка. Указанные продукты приводят к инсулинорезистентности и ожирению.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно есть, чтобы не заболеть раком печени.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости