Распространенные стереотипы о ВИЧ-инфекции: развенчание мифов

ВИЧ-инфекция, как и многие другие заболевания, окружена множеством мифов и стереотипов. Эти неправдивые представления не только вредят людям, живущим с ВИЧ, но и препятствуют эффективной борьбе с распространением инфекции.

Тест на ВИЧ. Иллюстративное фото

ВИЧ – это смертный приговор

Это один из самых древних и устойчивых мифов. Сегодня, благодаря современной антиретровирусной терапии (АРТ), люди с ВИЧ могут жить полноценной и долгой жизнью. АРТ угнетает вирус до такого уровня, что он становится неопределяемым, а значит, не передается.

ВИЧ передается через обычные бытовые контакты

Этот миф рождает ненужную стигматизацию людей с ВИЧ. ВИЧ не передается из-за объятий, поцелуев, совместного использования посуды или туалета. Вирус передается только через определенные жидкости организма, такие как кровь, сперма, влагалищные выделения и грудное молоко.

ВИЧ – это проблема только определенных групп населения

Этот стереотип приводит к тому, что многие люди не считают себя в зоне риска, что мешает им принимать меры профилактики. ВИЧ может поразить любого, независимо от сексуальной ориентации, расы, возраста или социального статуса.

Существуют "очевидные" симптомы ВИЧ

Многие люди считают, что могут определить, инфицирован ли человек по внешним признакам. На самом деле многие люди с ВИЧ не имеют никаких симптомов на протяжении многих лет. Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус – пройти тестирование.

ВИЧ можно вылечить

Сегодня не существует лекарств, полностью вылечивших ВИЧ. Однако, как уже упоминалось, АРТ позволяет контролировать вирус и предотвращать развитие СПИДа.

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