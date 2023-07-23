Зубы третьего поколения: японские ученые нашли решение, как вырастить новые зубы

Японская группа ученых разработала терапию, которая может вырастить новые зубы. В статье два года назад ученые показали, что можно стимулировать прорезывание новых зубов "третьего поколения" – после молочных и постоянных зубов – путем угнетения действия одного из генов. Теперь учёные начинают следующий этап исследований.

Ученые нашли способ вырастить третье поколение зубов. Фото из открытых источников

Обычно у взрослого человека 32 зуба. Но есть люди, которые из-за генетических изменений имеют больше или меньше зубов. Это касается примерно 1% населения. Японские ученые изучили генетические предпосылки случаев очень огромного количества зубов. Таким образом они получают подсказки, которые могли бы быть полезными для разработки способа регенерации зубов у взрослых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В марте 2021 журнал Science Advances опубликовал статью ученых из Киотского и Фукуйского университетов, в которой описывается действие антитела к гену USAG-1, что может стимулировать рост зубов. Исследования на мышах показали, что белок USAG-1 снижает рост зубов. Однако, если отключить этот ген, то у мышей стали отрастать новые зубы. Далее ученые провели подобный эксперимент у хорьков, имеющих более подобные зубы к человеческим, то есть молочные, которые впоследствии сменяются постоянными.

Клинические испытания на людях для восстановления утраченных зубов планируется начать в 2024 году. Однако даже в случае положительных результатов этих исследований предполагается, что лечение станет доступным для населения не ранее 2030 года.

Сам механизм образования новых зубов в результате примененной терапии будет похож на тот, который происходит у детей, у которых выпадают молочные зубы. Ученые называют запускаемый таким образом процесс регенерацией зубов третьего поколения, после первых молочных, а впоследствии и постоянных зубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский парень показал пример, как ему некачественно сделали зубы в Турции. Теперь он желает их удалить.

Также "Комментарии" писали о врачах, спасших жизнь парню. Они говорят о медицинском чуде из-за редкого случая с "внутренним обезглавлением".