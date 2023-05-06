Впервые в истории украинской медицины: во Львове провели уникальную операцию и спасли сразу четырех человек

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова пишут "Комментарии".



Проведение операции. Фото с Facebook

Женщина, получившая сразу два органа – 33-летняя Елена Ткачук. Она – жена военного и медсестра из Ровенщины. С раннего возраста болела сахарным диабетом, ее поджелудочная не производила инсулин. После рождения первенца, у Елены отказали и почки.

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Операционное вмешательство длилось около девяти часов. Исполняли его специалисты Больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения и хирурги из киевской клиники "Феофания". В течение шести часов пациентке пересаживали поджелудочную железу, более двух часов – почку. Сегодня, у Елены послеоперационный период. Врачи довольны результатом. Женщина уже может питаться сама, ходить и даже делать небольшую зарядку. В планах – проведение больше времени с семьей, мужем и возвращение к работе, которую когда-то пришлось покинуть по болезни. Выпишут Елену на 11 день после вмешательства, — у нее 33-й День рождения.

Кроме Елены, в тот день шанс на вторую жизнь получили и трое других пациентов. Это стало возможным благодаря принятию тяжелого решения семьи 42-летнего мужчины, скончавшегося от инсульта. Ему констатировали смерть мозга. Семья согласилась на донорство.

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