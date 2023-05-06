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Впервые в истории украинской медицины: во Львове провели уникальную операцию и спасли сразу четырех человек

Историческое событие в стенах одной больницы: впервые в Украине выполнили успешную трансплантацию сразу двух органов одному пациенту: поджелудочная железа-почка. И одномоментно пересадили легкие, сердце и печень еще трем людям

сегодня, 17:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова пишут "Комментарии".

Впервые в истории украинской медицины: во Львове провели уникальную операцию и спасли сразу четырех человек

Проведение операции. Фото с Facebook

Женщина, получившая сразу два органа – 33-летняя Елена Ткачук. Она – жена военного и медсестра из Ровенщины. С раннего возраста болела сахарным диабетом, ее поджелудочная не производила инсулин. После рождения первенца, у Елены отказали и почки.


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Операционное вмешательство длилось около девяти часов. Исполняли его специалисты Больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения и хирурги из киевской клиники "Феофания". В течение шести часов пациентке пересаживали поджелудочную железу, более двух часов – почку. Сегодня, у Елены послеоперационный период. Врачи довольны результатом. Женщина уже может питаться сама, ходить и даже делать небольшую зарядку. В планах – проведение больше времени с семьей, мужем и возвращение к работе, которую когда-то пришлось покинуть по болезни. Выпишут Елену на 11 день после вмешательства, — у нее 33-й День рождения.

Кроме Елены, в тот день шанс на вторую жизнь получили и трое других пациентов. Это стало возможным благодаря принятию тяжелого решения семьи 42-летнего мужчины, скончавшегося от инсульта. Ему констатировали смерть мозга. Семья согласилась на донорство.

Пересадку сердца сделали 48-летнему львовянину, ожидавшему этой операции больше года. У него – кардиомиопатия. Сердце не перекачивало кровь и могло остановиться в любой момент.

Легкие получил мужчина из Донбасса, болевший кистозной гипоплазией обоих легких. Три года он жил благодаря кислородной поддержке.

Печень подарили 43-летнему жителю Закарпатья, который последние несколько месяцев находился на грани жизни и смерти. Он болел циррозом и пережил семь внутренних кровотечений, по статистике, редкость, ведь уже после третьей пациент умирает.

Как писали "Комментарии", - ВОЗ сделала заявление по Covid-19 . Чрезвычайная мировая ситуация, вызванная пандемией ковыда, завершена, заявили в ВОЗ.

 



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