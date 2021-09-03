logo
Русский Українська

BTC/USD

50124.92

ETH/USD

3958.06

LTC/USD

188.62

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье медицина будущего Сколько миллионов украинцев полностью вакцинировали от COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько миллионов украинцев полностью вакцинировали от COVID-19

Более четырех миллионов человек получили две дозы вакцины против COVID-19

сегодня, 11:50
Автор:

Хмільовська Інна

Неумолимый коронавирус набирает ежедневно обороты в Украине. Люди массово заражаются опасной болезнью, однако процесс вакцинации тоже не стоит на месте. Более четырех миллионов человек получили две дозы вакцины против COVID-19 в Украине, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сколько миллионов украинцев полностью вакцинировали от COVID-19

Вакцинация от коронавируса, фото с открытых источников

По сообщению, за прошедшие сутки вакцинировали 152 772 человека: одну дозу получили 46826 человек полностью иммунизированы — 105946.

С начала прививочной кампании привито 5498951 человек, из них получили одну дозу — 5498949 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 4012016 человек.

Прививки в Украине проводят четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). Все они предусматривают введение двух доз препарата.

Напомним, пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусов в более тяжелой форме. Вместе с тем есть определенные ограничения, о которых должны знать больные, страдающие от онкологии. 

Также портал "Комментарии" информировал, что в Украине снизился темп COVID-вакцинации. Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что через штамм коронавируса Delta в Украине ожидается осенняя волна COVID-19. При худшем сценарии количество больных может быть на 30-40% больше, чем осенью 2020 года.   Кроме того, из-за нового штаммп коронавируса Delta Украина вновь может перейти в "красной" зоны карантина.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ