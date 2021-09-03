Сколько миллионов украинцев полностью вакцинировали от COVID-19

Неумолимый коронавирус набирает ежедневно обороты в Украине. Люди массово заражаются опасной болезнью, однако процесс вакцинации тоже не стоит на месте. Более четырех миллионов человек получили две дозы вакцины против COVID-19 в Украине, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса, фото с открытых источников

По сообщению, за прошедшие сутки вакцинировали 152 772 человека: одну дозу получили 46826 человек полностью иммунизированы — 105946.



С начала прививочной кампании привито 5498951 человек, из них получили одну дозу — 5498949 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 4012016 человек.



Прививки в Украине проводят четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). Все они предусматривают введение двух доз препарата.

Напомним, пациентам с хроническими болезнями прививки от коронавируса необходимы. Они не имеют противопоказаний к этой процедуре. Иначе может случиться так, что эти больные могут переболеть коронавирусов в более тяжелой форме. Вместе с тем есть определенные ограничения, о которых должны знать больные, страдающие от онкологии.

Также портал "Комментарии" информировал, что в Украине снизился темп COVID-вакцинации. Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что через штамм коронавируса Delta в Украине ожидается осенняя волна COVID-19. При худшем сценарии количество больных может быть на 30-40% больше, чем осенью 2020 года. Кроме того, из-за нового штаммп коронавируса Delta Украина вновь может перейти в "красной" зоны карантина.







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