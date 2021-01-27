Зачем нужно съедать луковицу в день: ответ диетолога

Употребление одной луковицы в день позитивно отразится на организме. Это касается, как сырого, так и приготовленного вида продукта. Такое заявление сделала диетолог Светлана Фус на своей странице в социальных сетях.

Зачем нужно съедать луковицу в день. Фото: freepik

По ее словам, лук – это мощное профилактическое средство от многих заболеваний. Этот продукт способен облегчить боль в горле, снизить уровень холестерина в крови, предотвратить атеросклероз.

Если у человека есть проблемы с ЖКТ (гастрит, язва желудка), то лучше не употреблять лук в сыром виде. Это может вызвать раздражение слизистой.

"Побочным эффектом употребления лука является неприятный запах кожи и дыхания, однако при умеренном количестве это не должно быть большой проблемой, а польза для здоровья весьма ощутима", – объяснила специалист.

Вещества, которые есть в составе лука:

- Кверцетин. Обладает мощными антиоксидантными свойствами, имеет противовоспалительное действие;

- Антоцианы. Придают некоторым видам лука красный или фиолетовый цвет. Обычный желтый цвет – это нормально, но фиолетовый принесет больше пользы;

- Фруктаны. Полимеры фруктозы, которые не перевариваются нашими ферментами и становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника (особенно бифидо- и лактобактерий);

- Сапонины. Снижают уровень холестерина, а также имеют противозапорные свойства. Именно эти вещества превращают лук в важное лекарственное растение.

Как сообщало издание "Комментарии", лук порей лечит гипертонию и ожирение. Лук порей обладает высокими лечебными свойствами. Содержит большое количество биологически активных веществ и витаминов, а так же калий. Диетологи рекомендуют употреблять лук порей несколько раз в неделю, чтобы избавиться от гипертонии, подагры и лишнего веса.

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