logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.01.2021

BTC/USD

30787.22

ETH/USD

1302.42

LTC/USD

126.09

НБУ 27.01.2021

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье народная медицина Зачем нужно съедать луковицу в день: ответ диетолога
commentss НОВОСТИ Все новости

Зачем нужно съедать луковицу в день: ответ диетолога

Причем есть лук можно в любом виде – как в сыром, так и в приготовленном

сегодня, 16:53
Автор:

Любовь Блажко

Употребление одной луковицы в день позитивно отразится на организме. Это касается, как сырого, так и приготовленного вида продукта. Такое заявление сделала диетолог Светлана Фус на своей странице в социальных сетях. 

Зачем нужно съедать луковицу в день: ответ диетолога

Зачем нужно съедать луковицу в день. Фото: freepik

По ее словам, лук – это мощное профилактическое средство от многих заболеваний. Этот продукт способен облегчить боль в горле, снизить уровень холестерина в крови, предотвратить атеросклероз. 

Если у человека есть проблемы с ЖКТ (гастрит, язва желудка), то лучше не употреблять лук в сыром виде. Это может вызвать раздражение слизистой. 

"Побочным эффектом употребления лука является неприятный запах кожи и дыхания, однако при умеренном количестве это не должно быть большой проблемой, а польза для здоровья весьма ощутима", – объяснила специалист. 

Вещества, которые есть в составе лука: 

- Кверцетин. Обладает мощными антиоксидантными свойствами, имеет противовоспалительное действие;

- Антоцианы. Придают некоторым видам лука красный или фиолетовый цвет. Обычный желтый цвет – это нормально, но фиолетовый принесет больше пользы;

- Фруктаны. Полимеры фруктозы, которые не перевариваются нашими ферментами и становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника (особенно бифидо- и лактобактерий);

- Сапонины. Снижают уровень холестерина, а также имеют противозапорные свойства. Именно эти вещества превращают лук в важное лекарственное растение. 

Как сообщало издание "Комментарии", лук порей лечит гипертонию и ожирение. Лук порей обладает высокими лечебными свойствами. Содержит большое количество биологически активных веществ и витаминов, а так же калий. Диетологи рекомендуют употреблять лук порей несколько раз в неделю, чтобы избавиться от гипертонии, подагры и лишнего веса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/CKb5UgnLS_D/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ