Забудьте о тревожности и депрессии: назван лучший чай

Употребление чая на основе розмарина или даже просто вдыхание его аромата способно улучшить настроение и повысить когнитивные функции. Исследование, опубликованное в Journal of American College of Nutrition, показало, что розмариновый чай оказывает успокаивающее и антидепрессивное действие, что особенно полезно при нарушениях психики.

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Другое исследование, представленное в Complementary Therapies in Clinical Practices, показало, что прием 500 мг розмарина дважды в день в течение 30 дней может снизить уровень тревожности, улучшить память и качество сна.

Однако польза розмарина не ограничивается только психологическим влиянием. Этот чай богат антиоксидантами с противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые способствуют укреплению иммунитета и защиты организма от инфекций.

Регулярное употребление розмаринового чая может также:

· стабилизировать уровень глюкозы в крови;

· замедлять старение мозга;

· снижать риск развития нейродегенеративных расстройств;

· поддерживать зрение, уменьшая угрозу возрастных глазных болезней, таких как макулярная дегенерация;

· улучшать состояние желудочно-кишечного тракта, уменьшая воспаление;

· способствовать здоровому пищеварению;

· снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что людям с повышенной чувствительностью желудочно-кишечного тракта следует внимательно относиться к ежедневному рациону. Некоторые, на первый взгляд, безопасные продукты способны провоцировать серьезные нарушения пищеварения. К такому выводу пришли ученые после ряда исследований.