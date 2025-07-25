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Забудьте о тревожности и депрессии: назван лучший чай

Употребление 500 мг розмарина дважды в день в течение месяца способствует уменьшению тревожности, улучшению памяти и повышению качества сна.

25 июля 2025, 08:55
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Клименко Елена

Употребление чая на основе розмарина или даже просто вдыхание его аромата способно улучшить настроение и повысить когнитивные функции. Исследование, опубликованное в Journal of American College of Nutrition, показало, что розмариновый чай оказывает успокаивающее и антидепрессивное действие, что особенно полезно при нарушениях психики.

Забудьте о тревожности и депрессии: назван лучший чай

Фото: из открытых источников

Другое исследование, представленное в Complementary Therapies in Clinical Practices, показало, что прием 500 мг розмарина дважды в день в течение 30 дней может снизить уровень тревожности, улучшить память и качество сна.

Однако польза розмарина не ограничивается только психологическим влиянием. Этот чай богат антиоксидантами с противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые способствуют укреплению иммунитета и защиты организма от инфекций.

Регулярное употребление розмаринового чая может также:

·          стабилизировать уровень глюкозы в крови;

·          замедлять старение мозга;

·          снижать риск развития нейродегенеративных расстройств;

·          поддерживать зрение, уменьшая угрозу возрастных глазных болезней, таких как макулярная дегенерация;

·          улучшать состояние желудочно-кишечного тракта, уменьшая воспаление;

·          способствовать здоровому пищеварению;

·          снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что людям с повышенной чувствительностью желудочно-кишечного тракта следует внимательно относиться к ежедневному рациону. Некоторые, на первый взгляд, безопасные продукты способны провоцировать серьезные нарушения пищеварения. К такому выводу пришли ученые после ряда исследований.



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