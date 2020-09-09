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Врач назвал ягоду с мощным оздоровительным эффектом

В составе этой ягоды много витаминов и ценных веществ

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Укрепить свою иммунную систему в осенний период можно с помощью полезных ягод, одной из которых является рябина. Ее плоды обладают лечебными свойствами, поэтому ее часто используют в народной медицине. Фитотерапевтр Михаил Лушик изданию радио Sputnik рассказал, почему рябина должна присутствовать в рационе.

Врач назвал ягоду с мощным оздоровительным эффектом

Плоды этой ягоды содержат флавоноиды, органические кислоты, минеральные соли, дубильные вещества, витамины A, C, E, K, P, а также магний, медь, калий и натрий. Благодаря своем богатому составу, рябина обладает мощным оздоровительным эффектом, поэтому ее рекомендуется употреблять в осенний период для укрепления иммунитета.

Врач отметил, что витамины из плодов ягоды выводятся медленно, поэтому успевают включиться в метаболические процессы организма. Еще рябина улучшает работу пищеварения, работу печени, укрепляет сосуды и нормализует давление. Можно употреблять свежие плоды, а можно из них делать различные настойки, компоты и другие заготовки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая ягода помогает при остром расстройстве кишечника.


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