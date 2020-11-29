Три напитка, которые помогут облегчить боль в горле

В холодную погоду можно столкнуться с сезонными заболеваниями, которые часто проявляются першением и болью в горле. Чтобы облегчить состояние и остановить воспалительный процесс, нужно пить вкусные и полезными напитки. Какие именно?

напитки от простуды (фото из открытых источников)

Имбирно-лимонный чай с корицей

О лечебных свойствах имбиря известно давно, он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, очищает бронхи и снимает воспаление органов дыхания. А если сочетать его с лимоном и корицей, тогда получите настоящую витаминную бомбу.

Мятный чай

Еще один напиток, которые не только помогает снять стресс и нормализировать работу нервной систему, но еще и облегчить боль в горле. Ментол охлаждает и хорошо снимает раздражение, благодаря чему процесс глотания происходит менее дискомфортно.

Морковный фреш

С помощью лимона и моркови можно приготовить вкусный фреш, который обогатит организм ценными витаминами и веществами. Он обладает бактерицидным действием, поэтому его рекомендовано пить при боли в горле. Главное, чтобы сок был свежевыжатым, без сахара и меда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие утренние напитки помогут улучшить пищеварение.

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