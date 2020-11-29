Три напитка, которые помогут облегчить боль в горле

Язык
Coinspot 29.11.2020
BTC/USD
17788.13
ETH/USD
545.24
LTC/USD
73.80
НБУ 29.11.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.15
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В холодную погоду можно столкнуться с сезонными заболеваниями, которые часто проявляются першением и болью в горле. Чтобы облегчить состояние и остановить воспалительный процесс, нужно пить вкусные и полезными напитки. Какие именно?
напитки от простуды (фото из открытых источников)
Имбирно-лимонный чай с корицей
О лечебных свойствах имбиря известно давно, он укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение, очищает бронхи и снимает воспаление органов дыхания. А если сочетать его с лимоном и корицей, тогда получите настоящую витаминную бомбу.
Мятный чай
Еще один напиток, которые не только помогает снять стресс и нормализировать работу нервной систему, но еще и облегчить боль в горле. Ментол охлаждает и хорошо снимает раздражение, благодаря чему процесс глотания происходит менее дискомфортно.
Морковный фреш
С помощью лимона и моркови можно приготовить вкусный фреш, который обогатит организм ценными витаминами и веществами. Он обладает бактерицидным действием, поэтому его рекомендовано пить при боли в горле. Главное, чтобы сок был свежевыжатым, без сахара и меда.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие утренние напитки помогут улучшить пищеварение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости