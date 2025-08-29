Польза лимонов недооценена: названы 4 причины, почему этот фрукт должен быть в ежедневном рационе

Лимон – это ярко-желтый цитрусовый плод с характерным кислым вкусом, который не только придает блюдам свежести, но и имеет значительную пользу для здоровья. Он насыщен витамином С, антиоксидантами и фенольными соединениями, поддерживающими функционирование организма. По данным издания Health, ежедневное потребление лимонов может существенно улучшить состояние здоровья. Вот четыре главных причины.

1. Защита от камней в почках

Содержащаяся в лимонах лимонная кислота повышает уровень цитрата в моче — это снижает ее кислотность и препятствует образованию камней. Цитрат взаимодействует с кальцием в моче, препятствуя формированию кристаллов, которые впоследствии превращаются в камни. Таким образом, лимон действует как естественная защита почек.

2. Поддержка сердечно-сосудистой системы

Лимоны содержат витамин С и флавоноиды — антиоксиданты, уменьшающие влияние свободных радикалов на клетки. Это снижает риск развития атеросклероза, сердечных приступов и инсультов. Кроме того, регулярное употребление фруктов, в частности, лимонов, связано со снижением общей смертности, как подтверждает исследование 2017 года.

3. Улучшение усвоения железа

Наличие большого количества витамина С в лимоне способствует лучшему усвоению железа из растительной пищи. Это особенно важно для профилактики железодефицитной анемии, возникающей при низком уровне гемоглобина. Добавление лимонного сока к блюдам вроде каш или салатов обогащает их пользу.

4. Антиоксидантная защита клеток

Цитрусовые, включая лимоны, являются источником мощных антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений, связанных с хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, проблемы с почками и ХОБЛ. Интересно, что больше полезных веществ содержится именно в кожуре – ее следует не игнорировать.

Как уже писали "Комментарии", исследователи из Нью-Йоркского технологического института изучили питание более 22 тысяч человек в США и Южной Корее. Результаты показали, что люди с достаточным уровнем калия в рационе значительно реже подвержены депрессивным состояниям, тогда как дефицит этого минерала связан с ухудшением настроения и повышенным риском психических расстройств.