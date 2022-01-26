Пищевое отравление: Комаровский рассказал, что может помочь (ВИДЕО)

Популярный в нашей стране врач Евгений Комаровский рассказал украинцам, что такое пищевое отравление и как помочь себе или родным, что, возможно, могли отравиться непригодными продуктами. Видеоролик с действенными советами выложен на странице доктора в социальных сетях.

Комаровский назвал средство, которое может помочь (фото из открытых источников)

Как отметил врач, при первых симптомах пищевых отравлений имеются признаки пораженного желудочно-кишечного тракта. Это признаки тошноты, рвоты, поноса, болей в области живота. Он предупредил, при каких симптомах пострадавшим следует немедленно обращаться за медицинской помощью.

Спешить к врачу следует тогда, когда признаки пищевого отравления есть у малыша, которому меньше трех лет. Когда при всех упоминавшихся признаках сочетается повышенная температура тела. Эти симптомы не проходят больше, чем двое суток. И, наблюдаются, у нескольких членов семьи.

Медик подчеркнул, что при поражении пищевыми продуктами в напитке совсем не нужно класть сахар.

Как отметил медик, этот продукт только усугубит признаки тошноты и рвоты. Но, притом, если малыш не может ничего пить кроме подслащенного, дайте ему подслащенное. В частности, можно выпить и кока-колу, ничего хуже не возникнет.

Евгений Комаровский дал утвердительный ответ на вопрос можно ли произвести замену препарата активированного угля на другой сорбент. Он сказал, что можно это делать, но в том случае, когда вы уверены в качестве такого лекарства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Комаровский раскритиковал популярное народное средство от кашля . Врач безжалостно критиковал народные средства, которые в настоящее время используются для лечения кашля многих людей , которые считают , что это работает. Это – редька с медом.

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