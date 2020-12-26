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Новый способ омоложения: ученые рассказали, как сделать тело моложе

Японский профессор поделился рецептом молодости

сегодня, 18:09
Автор:

Сергей Медведев

Уж сколько рецептов молодости не звучало из различных изданий, тем не менее, ученые находят все новые способы борьбы со старостью. Выглядеть моложе можно, если увеличить мышечную массу. Регулярные упражнения и протеин смогут помочь в этом, считают авторы японского издания  Nihon Keizai. Авторы ссылаются на определенного авторитета в своей области — им стал некто  Сатоси Фудзиту,  профессор факультета спортивного здоровья Университета Рицумэйкан.

Новый способ омоложения: ученые рассказали, как сделать тело моложе

Занятие на тренажерах

Так, профессор утверждает знакомую для многих истину, что занятие спортом без фанатизма может оказать положительное воздействие на здоровье человека. В частности, правильные занятия позволят улучшить эластичность и структуру кожи. А наращивание мышечной массы утолщает кожный покров благодаря бигликану, а у людей с толстой кожей меньше морщин и пигментных пятен.

 Дополнительный протеин сделает занятия спортом более эффективными для омоложения.

"Когда вы пропускаете занятия спортом, необходимо постоянно получать протеин. Так мышцы будут формироваться лучше.  На усваевание мяса, рыбы или яиц уходит определенное время, однако аминокислоты и протеин всасываются быстро, и в этом их преимущество", — считает Фудзита.

Тем временем, как сообщал портал "Комментарии", австралийские ученые выяснили, что худеть можно и в хорошем настроении. Правильная диета не должна сильно ограничивать человека в продуктах, важно лишь исключить некоторые ингредиенты.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовало более 100 человек, страдающих избыточным весом. Участников разделили на две группы. В течение года добровольцы из первой группы должны были придерживаться углеводной диеты (бобовые, цельнозерновые крупы, баклажаны, кабачки), а основу рациона участников второй группы составляли молочные продукты, мясо и прочее. 
 


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Источник: https://www.nikkei.com/
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