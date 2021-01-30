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Нефрит помогает избавиться от камней в почках

На Востоке нефрит недаром называют "почечный камень"

сегодня, 02:55
Автор:

Ольга Чародий

Медики применяют минерал в качестве вспомогательного средства при лечении болезней почек Высокая теплопроводимость нефрита известна с древних времен. Если прикладывать минерал в область пораженных органов он будет действовать подобно грелке

Нефрит помогает избавиться от камней в почках

Нефрит (фото из открытых источников)

На Востоке нефрит недаром называют   "почечный камень" – его издавна успешно применяют для лечения урологических заболеваний. Кроме этого, замечено, что камень  нормализует артериальное давление, положительно влияет на работу легких и сердца, нефритовый гребень заметно улучшает состояние волос.

Также нефрит применяется в качестве средства от мигрени, укрепляет печень, желудок, сердце, кости,  кровеносную систему, зрение, слух, помогает избавиться от головокружения, атеросклероза, служит предотвращению  инсультов.

Напомним, эксперты по правильному питанию рекомендуют включать в свой рацион киноа — псевдозерновую культуру, которая становится все более популярной из-за отсутствия в своем составе глютена.  Она обладает массой полезных свойств, но в то же время имеет ряд серьезных противопоказаний. Диетологи называют эту крупу "золотой", потому что она содержит много витаминов и ценных микроэлементов, в частности белок, клетчатку, фолиевую кислоту, аминокислоты и другие полезные вещества. Она некалорийная, поэтому ее часто рекомендуют употреблять людям, которые борются с лишними килограммами.  И в то же время, киноа может навредить здоровью, особенно, если ее неправильно приготовить и переборщить с нормой.

Дело в том, что частое употребление крупы может замедлить усвоение организмом некоторых ценных минералов. Такую кашу нельзя есть людям, у которых проблемы с почками, потому что она может спровоцировать образование камней. 





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Источник: https://mic.dp.ua/
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