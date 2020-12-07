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Главная Новости Здоровье народная медицина Названы лучшие домашние средства от простуды
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Названы лучшие домашние средства от простуды

Лечение ОРВИ и простуды ученые рекомендуют дополнять народными средствами

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Фармакологи из Соединенных Штатов Америки, состоящие в комиссии колледжа врачей США, провели исследование, в ходе которого выяснили, какие домашние средства лучше всего помогут в лечении вирусных и простудных заболеваний. 

Названы лучшие домашние средства от простуды

ФОТО: Из открытых источников

Американские ученые также определили, что лечение простудных заболеваний с помощью лекарственных препаратов может быть избыточным, а организм человека способен совладать со стандартным заболеванием самостоятельно. Специалисты выделили несколько народных средств, по их мнению помогающих иммунитету справляться с простудой. 

Медик Марк А. Малескер рекомендует выпивать чашку травяного чая, а также употреблять теплый куриный бульон. После их употребления отмечается улучшение общего самочувствия человека. Специалист также отметил, что точных доказательств терапевтического действия этих средств в медицине на данный момент нет. 

Во время простудных заболеваний эксперты также советуют увлажнять слизистую оболочку горла с помощью чая или леденцов, содержащих цинк. К чаю можно добавлять мед, ведь в нем содержатся фитохимические вещества, обладающие противовоспалительным эффектом. 

Если у человека отмечается слизистый кашель, не стоит забывать об обильном питье. Медики рекомендуют употреблять настои из шалфея, ведь эфирные масла, которые входят в его состав, успокаивают воспаленные слизистые и заживляют их.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему зимой болеть коронавирусом особо опасно. По мнению ведущего инфекциониста Ольги Голубовской, именно в осенне-зимний период человек может получить самые большие дозы возбудителя. 




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Источник: https://live24.ru/zdorove/40982-nazvany-domashnie-sredstva-protiv-prostudy.html
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