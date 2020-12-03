Почему зимой болеть коронавирусом наиболее опасно: объяснение врача

Ведущий инфекционист страны, доктор медицинских наук и Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала, почему зимой болеть коронавирусом опаснее. По словам специалистки, именно в осенне-зимний период человек может получить самые большие дозы возбудителя.

ФОТО: Из открытых источников

"Продолжается сезон коронавируса. Сейчас он агрессивный. Сейчас мы получаем самые большие дозы возбудителя, поэтому растет количество тяжелых форм. В весенне-летний сезон это будет смягчаться, как и прошлым летом", — объяснила Голубовская.

Она также добавила, что летом ситуация с распространением коронавирусной инфекции была гораздо легче. Эксперт подчеркнула, что в летний период было меньше больных в принципе, но главное — было меньше пациентов с диагностированной тяжелой формой COVID-19.

Напомним, что 1 декабря сама Ольга Голубовская получила позитивный тест на коронавирус. Инфекционистка была госпитализирована в одну из частных столичных клиник. Медики оценивают состояние тяжести ее заболевание как среднее. При каких условиях заразилась доктор — неизвестно.

Ранее "Комментарии" писали о том, как по мнению доктора можно остановить пандемию коронавируса. По словам Евгения Дубровского, чтобы преодолеть вирус, большинство украинцев должно им переболеть. Таким образом выработается групповой иммунитет. Согласно словам Евгения Дубровского, именно это сейчас в Украине и происходит. Остановить процесс заражения эпидемиологическими мероприятиями не удастся. Карантин только оттягивает время.

Тем временем украинские СМИ, ссылаясь на личные источники, сообщают, что карантин в Украине могут усилить с 2 по 23 января уже следующего года.

































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