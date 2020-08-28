Побороть повышенное давление поможет такое простое средство, как оливковое масло. Об этом рассказывает эксперт Екатерина Сарапис, передает издание zdorovia.

Низкое кровяное давление зачастую является частым фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний. А умеренное употребление оливкового масла первого отжима поможет привести давление в норму. Если ежедневно съедать 4 столовые ложки этого продукта, то это снижает центральное и периферическое систолическое артериальное давление на 2,5 и 2% соответственно.

Названо средство, которое снизит кровяное давление. Фото: unsplash.

Также средство уменьшает уровень "плохого" холестерина в организме, что позволяет снизить вероятность закупорки артерий, и снимает воспаление в капиллярах.

В оливковом масле первого холодного отжима содержатся различные активные соединения, такие как полифенолы. Они обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Еще этот продукт содержит Омега 3 и Омега 6 и полезные жирные кислоты. Они защищают кровеносные сосуды и предотвращают атеросклероз.





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