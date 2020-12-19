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Назван способ идеальной варки куриных яиц

Сырые яйца лучше всего варить не уже в кипящей, а еще в холодной воде. А сразу после варки на десять минут опустить их в холодную воду

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

Секрет идеальной варки раскрыли китайские кулинары: оказывается, чтобы сварить идеальные яйца, необходимо перед приготовлением подержать их в воде. Яйца немного меняют структуру и молекулярные связи сохраняются.

Назван способ идеальной варки куриных яиц

ФОТО: Из открытых источников

В большинство людей кладут яйца в кипящую воду сразу, однако в результате их вкус портится, а скорлупа тяжело чистится. Чтобы этого избежать, необходимо погрузить их в посуду с холодной водой и оставить на 10 минут.

Таким образом сохраняется максимум питательных веществ. После варки следует снова погрузить яйца в холодную воду и дать им остыть, чтобы впоследствии было легко снять с них скорлупу. Если варить яйца с помощью такой технологии, они будут нежными и вкусными, их можно будет с легкостью очистить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, пространство в холодильнике должно быть правильно организовано, тогда продукты будут оставаться свежими долгое время. На верхней полки холодильника должны быть продукты, готовые к употреблению, и остатки различных блюд. А вот на средней — яйца, желательно в картонной коробке. Это место будет для них более прохладное, а значит они на дольше сохранят свою свежесть. Многие люди достают яйца из коробки и переставляют в боковые ячейки холодильника, но дверца — самая теплая часть бытового устройства. Там продукт находится в условиях постоянно меняющейся температуры, поэтому быстро может испортиться.  Нижняя полка холодильника предназначена для сырого мяса и рыбы, но лучше их хранить в закрытых контейнерах. А в дверцах можно оставлять различные йогурты, сыры, внизу — молоко и другие напитки. Для овощей и фруктов, как правило, есть специальные отсеки.



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Источник: https://www.msn.com/
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