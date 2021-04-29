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Назван действенный способ вернуть обоняние после COVID-19

Эксперты рассказали, как можно быстро восстановить обоняние, пропавшее в результате коронавирусной инфекции

29 апреля 2021, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Как известно, при заболевании коронавирусом у многих людей пропадает обоняние, и часто этот симптом длительное время сохраняется после выздоровления, поэтому пациенты обращаются к врачам за консультацией. Эксперты говорят, что для восстановления обоняния необходимо его "тренировать".

Назван действенный способ вернуть обоняние после COVID-19

Как вернуть обоняние после COVID-19 / Depositphotos / AndrewLozovyi

На Международном форуме аллергии и ринологии специалисты представили свои рекомендации относительно того, как можно быстро вернуть обоняние, если вы столкнулись с таким симптомом при COVID-19. По их словам, нужно каждый день по 2 раза вдыхать минимум четыре разных аромата. И особое внимание следует уделить запахам гвоздики, розы, лимона и эвкалипта. Таким образом, вы будете тренировать свой нюх. Но исследователи рекомендуют периодически менять запахи, чтобы качество восстановления повысилось. 

По их словам, лекарственные средства, например, кортикостероидные препараты, которые назначают пациентам с воспаленным или заложенным носом, при коронавирусной инфекции малоэффективны. Дело в том, что потеря обоняния при заболевании происходит из-за поражения нервной системы, поэтому такое лечение будет иметь слабый эффект или он будет полностью отсутствовать. Более того, кортикостероиды могут вызвать ряд осложнений, в частности повысить давление, задерживать жидкость и т. д.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что такой симптом, как потеря обоняния может указывать на различные заболевания. Хотя при нынешней ситуации, его связывают с наличием коронавируса в организме. Однако, врач-отоларинголог Владимир Зайцев советует не спешить с выводами и перечислил ряд других недугов, для которых характерен этот признак.


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Источник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alr.22788
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