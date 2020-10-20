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Не только COVID-19: при каких болезнях теряется обоняние

Потеря обоняния сказывается на качестве жизни человека

сегодня, 11:45 comments703
Автор:

Светлана Шкурупий

Такой симптом, как потеря обоняния может указывать на различные заболевания. Хотя при нынешней ситуации, его связывают с наличием коронавируса в организме. Однако, врач-отоларинголог Владимир Зайцев советует не спешить с выводами и перечислил радио Sputnik ряд других заболеваний, для которых характерен этот симптом.

Не только COVID-19: при каких болезнях теряется обоняние

Специалист отметил, что снижение обоняния или его потерю может вызвать простудное заболевание полости носа, например, острый или хронический ринит, когда происходит воспаление и отек слизистой оболочки носа, а также при синусите, при полипах и травмах тканей носа.

Если же потеря обоняния сопровождается и другими симптомами: повышенной температурой, болью в горле, кашлем, то сдать тест на COVID-19 все же стоит. Но если результат отрицательный, а обоняние не возвращается, тогда не стоит заниматься самолечением, в любом случае, необходимо сходить к врачу на консультацию, чтобы он выяснил причину такого состояния. 

Врач отметил, что только специалист может назначить правильные препараты, их дозировку и период применения.  

Также Зайцев подчеркнул, что определить коронавирус можно с помощью ПЦР-анализа, все остальное — лишь предположения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили еще один симптом COVID-19.


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