Не только COVID-19: при каких болезнях теряется обоняние

Такой симптом, как потеря обоняния может указывать на различные заболевания. Хотя при нынешней ситуации, его связывают с наличием коронавируса в организме. Однако, врач-отоларинголог Владимир Зайцев советует не спешить с выводами и перечислил радио Sputnik ряд других заболеваний, для которых характерен этот симптом.

Специалист отметил, что снижение обоняния или его потерю может вызвать простудное заболевание полости носа, например, острый или хронический ринит, когда происходит воспаление и отек слизистой оболочки носа, а также при синусите, при полипах и травмах тканей носа.

Если же потеря обоняния сопровождается и другими симптомами: повышенной температурой, болью в горле, кашлем, то сдать тест на COVID-19 все же стоит. Но если результат отрицательный, а обоняние не возвращается, тогда не стоит заниматься самолечением, в любом случае, необходимо сходить к врачу на консультацию, чтобы он выяснил причину такого состояния.

Врач отметил, что только специалист может назначить правильные препараты, их дозировку и период применения.

Также Зайцев подчеркнул, что определить коронавирус можно с помощью ПЦР-анализа, все остальное — лишь предположения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые определили еще один симптом COVID-19.

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