На вкус не отличить: украинцам рассказали, в какой продукт добавляют моющие средства

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Елизавета Черных
Некоторые недобросовестные заготовители и продавцы молока часто подделывают продукт, добавляя в него моющие средства. Этот метод способствует повышению содержания жира и сохраняет продукт от скисания. Об этом сообщил глава Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский в эфире телеканала "Украина 24".
Украинцам рассказали, в какой продукт добавляют моющие средства. Фото из открытых источников
Специалист отметил, что на вкус оно не отличается от обычного, поскольку количество добавленного моющего небольшое и это не позволяет рецепторам его ощутить.
Вадим Чагаровский также отметил, что больше всего моющего можно найти в молоке, которое сдается на промышленную переработку.
Напомним, что, по словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, молоко и молочные продукты являются лидерами среди продуктов-фальсификатов на украинском рынке. Особенно часто подделывают сливочное масло. При этом наиболее распространенным нарушением во время производства продукта называют присутствие жиров немолочного происхождения. На втором месте — несоответствие маркировки.
Ранее портал "Комментарии" писал, что масло используется практически в каждом украинском доме. Бутерброды, выпечка или другие кулинарные идеи не могут обойтись без этого продукта. Однако по-настоящему качественного масла на отечественных прилавках найдется не более 30% от общего количества товара. Специалисты рассказали, как отличить подделку.
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