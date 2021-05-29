logo
Русский Українська

BTC/USD

34790.57

ETH/USD

2394.53

LTC/USD

169.93

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Чтобы настоящее, а не фальсификат: как правильно выбрать масло
commentss НОВОСТИ Все новости

Чтобы настоящее, а не фальсификат: как правильно выбрать масло

Украинским покупателям предлагают около 70% некачественного масла

сегодня, 15:51
Автор:

Вечканова Елена

Масло используется практически в каждом украинском доме. Бутерброды, выпечка или другие кулинарные идеи не могут обойтись без этого продукта. Однако, как сообщает "Обозреватель", по-настоящему качественного масла на отечественных прилавках найдется не более 30% от общего количества товара. Специалисты рассказали, как отличить подделку.

Чтобы настоящее, а не фальсификат: как правильно выбрать масло

70% масла на украинских прилавках — фальсификат. Фото из открытых источников

Цена. По мнению эксперта Нины Кальдий, представляющей Центр экспертиз "ТЕСТ", за хорошее масло всегда придется платить немаленькую сумму. Это связано с технологией производства, ведь для кило этого продукта обычно используется не менее 20 литров молока. Специалистка отмечает, что очень многие мошенники пытаются сбыть товар задешево. Однако это наверняка означает, что продукт сделан с добавлением всяческих примесей, в т.ч. растительных ингредиентов.

В среднем цена одной пачки масла не должна быть ниже 40 гривен. Если вам попались настолько бюджетное предложение, лучше воздержаться от его покупки.

Вкус. Эксперты утверждают, что "неискушенный" покупатель не сможет отличить настоящее масло от подделки на вкус. Однако качественная продукция не оставляет после себя ощущения "жирного налета". Ну и ощущения, что вы кушали маргарин, тоже быть не должно.

Цвет. Использование натурального молока в приготовлении масла всегда будет сказываться на внешнем виде конечного продукта. Более белый оттенок характерен для "зимнего" масла, чуть желтее — для "летнего", т.к. коровы получают доступ к свежей траве. Если же продукт кажется едва ли не оранжевым, использовать его не стоит — это наверняка фальсификат.

Твердость. Нина Кальдий уверяет, что настоящее масло не может растаять очень быстро. Если же ситуация демонстрирует обратное, при "создании" продукции явно использовались пальмовое или кокосовое масло. Твердые жиры, сделанные на подобной основе, тают куда быстрее. И пользы приносят намного меньше.

Упаковка. Эксперты рекомендуют покупать масло у крупных и весьма известных производителей, которые зачастую занимаются производством различной "молочки". И это не реклама, а простая предосторожность, т.к. серьезная компания вряд ли возьмется продавать фальсификат. Также Кальдий подчеркивает, что на пачке масла нужно искать надпись "масло сливочное". Если такие слова присутствуют, производитель автоматически обязуется соответствовать требованиям ДСТУ — то есть использовать молочный жир в производстве.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как можно отличить натуральный квас от любых подделок. Больше информации — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать об изобретении уникального способа для выявления некачественного вина.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/economics/fea/v-ukraine-prodayut-opasnoe-maslo-falsifikat-zapolnil-ryinok-ekspert-ukazal-na-opasnuyu-osobennost.htm
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ