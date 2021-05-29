Чтобы настоящее, а не фальсификат: как правильно выбрать масло

Масло используется практически в каждом украинском доме. Бутерброды, выпечка или другие кулинарные идеи не могут обойтись без этого продукта. Однако, как сообщает "Обозреватель", по-настоящему качественного масла на отечественных прилавках найдется не более 30% от общего количества товара. Специалисты рассказали, как отличить подделку.



70% масла на украинских прилавках — фальсификат. Фото из открытых источников

Цена. По мнению эксперта Нины Кальдий, представляющей Центр экспертиз "ТЕСТ", за хорошее масло всегда придется платить немаленькую сумму. Это связано с технологией производства, ведь для кило этого продукта обычно используется не менее 20 литров молока. Специалистка отмечает, что очень многие мошенники пытаются сбыть товар задешево. Однако это наверняка означает, что продукт сделан с добавлением всяческих примесей, в т.ч. растительных ингредиентов.

В среднем цена одной пачки масла не должна быть ниже 40 гривен. Если вам попались настолько бюджетное предложение, лучше воздержаться от его покупки.

Вкус. Эксперты утверждают, что "неискушенный" покупатель не сможет отличить настоящее масло от подделки на вкус. Однако качественная продукция не оставляет после себя ощущения "жирного налета". Ну и ощущения, что вы кушали маргарин, тоже быть не должно.

Цвет. Использование натурального молока в приготовлении масла всегда будет сказываться на внешнем виде конечного продукта. Более белый оттенок характерен для "зимнего" масла, чуть желтее — для "летнего", т.к. коровы получают доступ к свежей траве. Если же продукт кажется едва ли не оранжевым, использовать его не стоит — это наверняка фальсификат.

Твердость. Нина Кальдий уверяет, что настоящее масло не может растаять очень быстро. Если же ситуация демонстрирует обратное, при "создании" продукции явно использовались пальмовое или кокосовое масло. Твердые жиры, сделанные на подобной основе, тают куда быстрее. И пользы приносят намного меньше.

Упаковка. Эксперты рекомендуют покупать масло у крупных и весьма известных производителей, которые зачастую занимаются производством различной "молочки". И это не реклама, а простая предосторожность, т.к. серьезная компания вряд ли возьмется продавать фальсификат. Также Кальдий подчеркивает, что на пачке масла нужно искать надпись "масло сливочное". Если такие слова присутствуют, производитель автоматически обязуется соответствовать требованиям ДСТУ — то есть использовать молочный жир в производстве.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как можно отличить натуральный квас от любых подделок. Больше информации — в нашем материале.

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