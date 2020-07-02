Эксперты рассказали, как отличить настоящий квас от подделки

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Квас - это не только вкусный, но еще и полезный напиток, который отлично справляется с жаждой. Но в магазине под видом настоящего кваса часто продают подделки, которые содержат в себе много вредных веществ. Диетолог Виктория Стоянова рассказала, с помощью какого эксперимента можно определить настоящий напиток. Об этом сообщает издание "Страна здоровья".

По словам эксперта, натуральный квас положительно действует на организм, в частности помогает нормализовать работу пищеварительной системы, а также артериальное давление. Еще квас богат на витамины группы В, которые необходимы для правильной работы нервной системы и пищеварительного тракта.

Отличить натуральный напиток от подделки можно с помощью простого эксперимента. Налейте в стакан квас и оставьте его на столе на 1-2 дня. Если в условиях комнатной температуры он начал бродить, и спустя 2 часа в нем образовался осадок, значит квас настоящий. А вот ароматизованный напиток, который продают под видом кваса, останется прежним, как по структуре, так и по виду, в нем лишь испарится углекислый газ.

Технолог Георгий Туманов рекомендует перед покупкой кваса внимательно ознакомиться с его инструкцией. Если в составе сначала идет вода, а потом сахар, закваска, концентраты квасного или ржаного сусла, тогда напиток натуральный. А вот в подделке состав значительно больше: в нем есть искусственные подсластители, красители и консерванты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как в домашних условиях приготовить необычный и вкусный квас.





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