«Магические пилюли»: как бороться с высоким давлением и от каких методов лучше отказаться, - Минздрав

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Как нормализовать высокое давление: советы Минздрава
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В "советском списке" широко применяемых таблеток во время гипертензии – и фуросемид. Передозировка этим препаратом может привести к критическому снижению калия в крови, что опасно для сердца, отмечают в Минздраве.
Кроме лекарств существует и немало противоречивых "бабушкиных" методов для снижения давления. Некоторые из них используются еще со времен средневековья – например, пиявки. Или другой специфический способ – парить ноги.
Поэтому, в некоторых случаях, эффективнее будет скорректировать рацион пищи или увеличить количество спорта в жизни, что будет длительным по времени, однако более действенным по отношению к состоянию здоровья пациентов, страдающих высоким давлением.
Чтобы держать в тонусе сосуды и сердце, в Минздраве рекомендуют соблюдать простые правила:
Если без таблеток не обойтись, и у пациента наблюдаются частые проблемы с давлением, безопаснее будет обратиться за схемой лечения к врачам, не занимаясь самолечением.
Читайте также на сайте "Комментарии", — еженедельно в Украине от COVID-19 умирает почти 100 человек, а уровень вакцинации — упал до мизерной отметки, -МОЗ В Украине количество прошедших полный курс иммунизации от COVID-19 недостаточно для выработки коллективного иммунитета
Обсуждения
Новости