«Магические пилюли»: как бороться с высоким давлением и от каких методов лучше отказаться, - Минздрав

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Министерство здравоохранения.



Как нормализовать высокое давление: советы Минздрава

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"Среди советских препаратов, применявшихся против высокого давления, наиболее популярным был клофелин. Клофелин действительно обладает способностью снижать давление, но есть проблемы по поводу безопасности. В частности, несоблюдение норм безопасной дозировки и связанные с этим последствия, такие как неврологические эффекты", отмечает кардиологиня Илона Бегларян.

В "советском списке" широко применяемых таблеток во время гипертензии – и фуросемид. Передозировка этим препаратом может привести к критическому снижению калия в крови, что опасно для сердца, отмечают в Минздраве.

“Фуросемид также влияет на АД, однако не напрямую. Он является мочегонным средством. Пациенты часто принимали препарат сверх нормы, наблюдая за противоотечным эффектом фуросемида", — добавляют в Министерстве.

Кроме лекарств существует и немало противоречивых "бабушкиных" методов для снижения давления. Некоторые из них используются еще со времен средневековья – например, пиявки. Или другой специфический способ – парить ноги.

"Когда периферические мелкие сосуды расширяются, АД временно снижается. Но одно дело таким образом снимать отек носа при ОРВИ, а другое – влиять на серьезные кардиологические состояния", — объясняют врачи.

Поэтому, в некоторых случаях, эффективнее будет скорректировать рацион пищи или увеличить количество спорта в жизни, что будет длительным по времени, однако более действенным по отношению к состоянию здоровья пациентов, страдающих высоким давлением.

Чтобы держать в тонусе сосуды и сердце, в Минздраве рекомендуют соблюдать простые правила:

"Попытайтесь снизить потребление соли по крайней мере до 1 чайной ложки в день. И речь не только о соль, которую вы добавляете в пищу, но и о той, которая содержится в готовых продуктах. Например, консервы, выпечки и т.п.; питайтесь сбалансированно, включите в рацион больше фруктов и овощей; не пренебрегайте физической активностью; посоветуйтесь с врачом относительно того, в норме ли ваш индекс массы тела; откажитесь от курения и алкоголя; попробуйте потреблять меньше кофеина.

Если без таблеток не обойтись, и у пациента наблюдаются частые проблемы с давлением, безопаснее будет обратиться за схемой лечения к врачам, не занимаясь самолечением.

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