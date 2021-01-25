7 проверенных временем домашних средств для здоровья всей семьи

Врачи говорят, что много общих болезней — начиная от укусов пчел до аллергии — можно лечить дома с помощью лекарств, свободных от медикаментов и химии.



Чай с имбирем и лимоном. Фото: zen.yandex.ru

Пробиотики подходят для: коликов и газов



"Регулярное потребление пробиотиков способно увеличить число полезных бактерий в кишечнике, чем и улучшают общее состояние здоровья кишечника", — говорит педиатр Дэвид Берк в Кливленде.

Недавнее исследование, проведенное в Канаде, показало, что если давать детям на грудном вскармливании, страдающих от колик, пять капель пробиотика под названием Lactobacillus Reuteri, то это снижает плач и суетливость, которые полностью исчезают через три недели.

Имбирь подходит для: тошноты и укачивания

Имбирь обладает спазмолитическим свойством, что помогает уменьшить мышечные сокращения в животе, которые производят тошноту. Это очень хорошее средство от многих источников тошноты и расстройства желудка. Добавьте чайную ложку тертого свежего имбиря в 120 мл кипящей воды, и дайте ему настояться в течение пяти минут.

Мед подходит для: сезонной аллергии

Дело в том, что пчелы собирают пыльцу, которая вызывает аллергию, так что если вы едите мед регулярно, организм может привыкнуть к аллергену и не дает аллергии ответ. Проблема этой теории состоит в том, что пыльца, которая вызывает аллергический ринит, астму и аллергический конъюнктивит действует только от опыленных растений, а саму пыльцу разносит ветер. Мед же не содержит значительное количество аллергенной пыльцы — это в основном сахар, а аллергеном выступают белки. Эксперты рекомендуют купить сезонный мед и начать с одной чайной ложки в день.

Пищевая сода подходит для: зуда или жжения кожи

Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды с чайной ложки воды — вы получите густую пасту, которой можно смазать любую раздраженную кожу, место укуса, жало пчелы, или сыпь. Пусть сода полностью высохнет (это занимает около десяти минут), потом смойте ее теплой водой.

Физиологический раствор подходит для: заложенности носа от простуды или аллергии

Да, простая вода также способна творить чудеса. Старшие дети могут промывать нос физиологическим раствором — из аптеки или домашнего производства (смесь 200 мл воды с чайной ложкой не йодированной соли).

Грушевый и сливовый сок подходит для: запора

Чернослив (сушеный или тушеный) и сливовый сок уже давно используются взрослыми, которые борются с запорами. Грушевый сок имеет такой же эффект, а дети часто предпочитают именно его вкус. Эти плоды имеют натуральное волокно и сахар, которые способны смягчить стул. Они работают особенно хорошо, если вдобавок к соку потреблять дополнительный стакан или два воды в день.

Омега-3 жирные кислоты подходит для: проблем с фокусировкой

Широко известно, что омега-3 жирные кислоты полезны для развития мозга, они могут помочь улучшить продолжительность внимания у ребенка, концентрацию и способность оставаться организованным, выполняя несколько задач.

Ранее "Комментарии" писали о самой опасной реакции организма на аллергены, способной привести к смерти.

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