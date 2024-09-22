Китайские ученые нашли объяснение, почему женщины чаще болеют старческим слабоумием, чем мужчины

Стало известно, что вероятность развития деменции у женщин значительно выше, чем у мужчин, и это не только потому, что средняя продолжительность жизни женщин длиннее. Хотя женщины не живут вдвое дольше мужчин, риск возникновения деменции у них действительно в два раза выше. Причины этого оставались неизвестными в течение десятилетий, но китайские учёные предложили новое объяснение.

Болезнь Альцгеймера

В частности, исследование китайских ученых основывалось на теории, что биологический путь C/EBPβ/AEP играет ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Ученые изучали, как изменения женских гормонов в период менопаузы могут активировать этот путь. Они выяснили, что фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), уровень которого значительно повышается при менопаузе, активирует путь C/EBPβ/AEP.

Это приводит к патологическому накоплению белков в мозге и повышает риск развития старческой деменции. Таким образом, ФСГ стал ключевым патогенным фактором развития болезни Альцгеймера у женщин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об опасных симптомах, предупреждающих о развитии онкозаболеваний. Среди них, например, внезапная потеря веса без изменений в питании или физической активности может являться признаком рака. Чаще это связано с раком желудка, поджелудочной железы, легких или пищевода. Среди симптомов также кашель, который длится более нескольких недель и не связан с простудой, может свидетельствовать о раке легких или гортани. Также раком могут указывать изменения в голосе, такие как хрипотка. Еще один из симптомов – хроническая усталость, которая не проходит после отдыха. Такой вид усталости часто списывают на стресс или переутомление, хотя это может являться признаком серьезной болезни.



