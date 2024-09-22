logo

BTC/USD

63665.02

ETH/USD

2657.82

LTC/USD

67.61

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье народная медицина Китайские ученые нашли объяснение, почему женщины чаще болеют старческим слабоумием, чем мужчины
commentss НОВОСТИ Все новости

Китайские ученые нашли объяснение, почему женщины чаще болеют старческим слабоумием, чем мужчины

Китайские ученые нашли объяснение, почему женщины чаще болеют болезнью Альцгеймера, чем мужчины

22 сентября 2024, 23:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Стало известно, что вероятность развития деменции у женщин значительно выше, чем у мужчин, и это не только потому, что средняя продолжительность жизни женщин длиннее. Хотя женщины не живут вдвое дольше мужчин, риск возникновения деменции у них действительно в два раза выше. Причины этого оставались неизвестными в течение десятилетий, но китайские учёные предложили новое объяснение.

Китайские ученые нашли объяснение, почему женщины чаще болеют старческим слабоумием, чем мужчины

Болезнь Альцгеймера

В частности, исследование китайских ученых основывалось на теории, что биологический путь C/EBPβ/AEP играет ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Ученые изучали, как изменения женских гормонов в период менопаузы могут активировать этот путь. Они выяснили, что фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), уровень которого значительно повышается при менопаузе, активирует путь C/EBPβ/AEP.

Это приводит к патологическому накоплению белков в мозге и повышает риск развития старческой деменции. Таким образом, ФСГ стал ключевым патогенным фактором развития болезни Альцгеймера у женщин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об опасных симптомах, предупреждающих о развитии онкозаболеваний. Среди них, например, внезапная потеря веса без изменений в питании или физической активности может являться признаком рака. Чаще это связано с раком желудка, поджелудочной железы, легких или пищевода. Среди симптомов также кашель, который длится более нескольких недель и не связан с простудой, может свидетельствовать о раке легких или гортани. Также раком могут указывать изменения в голосе, такие как хрипотка. Еще один из симптомов – хроническая усталость, которая не проходит после отдыха. Такой вид усталости часто списывают на стресс или переутомление, хотя это может являться признаком серьезной болезни.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uapress.kyiv.ua/zdorov-ya/chomu-zhinki-chastishe-hvoriyut-na-stareche-nedoumstvo/
Теги:

Новости

Все новости