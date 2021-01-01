Калина – лучшее средство от кашля

Медики рекомендуют использовать все части растения для борьбы с респираторными заболеваниями Кашель является симптомом респираторных инфекций и простуд, одним из лучших средств борьбы с которым называют калину.

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Ягоды красной калины богаты витаминами и полисахаридами. В них присутствуют разные микроэлементы, органические кислоты и прочие соединения, благодаря которым у калины отмечают общеукрепляющее и противовоспалительное воздействие. У калины также есть мочегонный и желчегонный эффект.

Кроме того, ее ягоды способствуют более быстрому заживлению ран и оказывают легкое седативное действие. Учитывая такое действие растения, ягоды калины часто применяют в сезон простуд для укрепления защитных сил организма, чтобы предотвратить заболевания органов дыхания.

Напомним, пришло время укрепить иммунитет. Но это вовсе не означает, что нужно сломя голову нестись в аптеку – можно поискать витамины в народных средствах, рассказывает эксперт по правильному питанию Мария Федоренко. Специалист говорит, что в калине содержится много полезных веществ, которые помогут укрепить здоровье. А именно: витамин С (благотворно влияет на наш иммунитет), витамин Е (имеет множество антиоксидантных свойств), витамин В2 (полезный для зрения), витамин К (отвечает за здоровье наших костей) и витамин PP (оказывает сосудорасширяющий эффект). Но и это еще не все: эта маленькая красная ягода также содержит в своем составе медь, железо, цинк, магний и марганец. Стоит отметить, что этом продукте содержится в 3 раза больше железа, нежели в шиповнике или яблоках.

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