Настоящий источник витаминов: чем полезна калина

Холода наступят совсем скоро, а это значит, что пришло время укрепить иммунитет. Но это вовсе не означает, что нужно сломя голову нестись в аптеку – можно поискать витамины в народных средствах, рассказывает эксперт по правильному питанию Мария Федоренко. Об этом пишет издание segodnya.

Чем полезна калина. Фото: unsplash

Специалист говорит, что в калине содержится много полезных веществ, которые помогут укрепить здоровье. А именно: витамин С (благотворно влияет на наш иммунитет), витамин Е (имеет множество антиоксидантных свойств), витамин В2 (полезный для зрения), витамин К (отвечает за здоровье наших костей) и витамин PP (оказывает сосудорасширяющий эффект).

Но и это еще не все: эта маленькая красная ягода также содержит в своем составе медь, железо, цинк, магний и марганец. Стоит отметить, что этом продукте содержится в 3 раза больше железа, нежели в шиповнике или яблоках.

Мария Федоренко уверена в том, что употребление калины увеличивает количество красных кровяных телец, поэтому она может оказаться очень полезной при анемии. А также этот продукт эффективен при заболеваниях кишечника, ОРВИ, простудах и сердечно-сосудистых болезнях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты должны быть в рационе.



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