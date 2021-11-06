logo

BTC/USD

61084.26

ETH/USD

4483.71

LTC/USD

198.14

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье народная медицина Какое натуральное средство избавит от боли в животе
commentss НОВОСТИ Все новости

Какое натуральное средство избавит от боли в животе

Эксперты рассказали, какое натурально средство поможет избавить от вздутия и болевых ощущений в области живота

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Вздутие живота довольно распространенная проблема, которая может возникнуть внезапно из-за неправильного питания или быстрого потребления пищи. В результате человек начинает испытывать "тяжесть" в желудке и болевые ощущения. Облегчить симптомы можно с помощью простого натурального средства.

Какое натуральное средство избавит от боли в животе

Как избавиться от боли в животе / Фото: virginia.gov

Эксперты рекомендуют при вздутии и боли в животе использовать мяту, потому что она помогает вывести избыток газов из кишечника, облегчать боль и снимая спазмы.

Исследования, в которых приняли участие более 90 человек с синдромом раздраженного кишечника, показали, что регулярное использование масла перечной мяты облегчило симптомы этого заболевания значительно эффективнее, чем прием плацебо.

В исследовании, опубликованном Национальной медицинской библиотекой США и Национальным институтом здравоохранения, также подтвердилась эффективность использования масла перечной мяты для борьбы с симптомами синдрома раздраженного кишечника. Это исследование длилось 4 недели, в нем приняли участие 72 человека с этим заболеванием. Все они принимали либо масло перечной мяты, либо плацебо трижды в день. В конце исследования в группе, принимавшей мятное масло, было на 40% меньше симптомов СПК.

Диетолог Мэйв Мэдден также называет мяту отличным средством для улучшения пищеварения. Дело в том, что растение содержит ментол, нормализующий сокращение кишечника. Для тех, кто страдает СПК, мята – это просто спасение, ведь оно содержит природные масла, которые помогают расщеплять и выводить газы из пищеварительного тракта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты вызывают вздутие живота.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wworld.com.ua/health/79217
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!