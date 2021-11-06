Какое натуральное средство избавит от боли в животе

Вздутие живота довольно распространенная проблема, которая может возникнуть внезапно из-за неправильного питания или быстрого потребления пищи. В результате человек начинает испытывать "тяжесть" в желудке и болевые ощущения. Облегчить симптомы можно с помощью простого натурального средства.

Как избавиться от боли в животе / Фото: virginia.gov

Эксперты рекомендуют при вздутии и боли в животе использовать мяту, потому что она помогает вывести избыток газов из кишечника, облегчать боль и снимая спазмы.

Исследования, в которых приняли участие более 90 человек с синдромом раздраженного кишечника, показали, что регулярное использование масла перечной мяты облегчило симптомы этого заболевания значительно эффективнее, чем прием плацебо.

В исследовании, опубликованном Национальной медицинской библиотекой США и Национальным институтом здравоохранения, также подтвердилась эффективность использования масла перечной мяты для борьбы с симптомами синдрома раздраженного кишечника. Это исследование длилось 4 недели, в нем приняли участие 72 человека с этим заболеванием. Все они принимали либо масло перечной мяты, либо плацебо трижды в день. В конце исследования в группе, принимавшей мятное масло, было на 40% меньше симптомов СПК.

Диетолог Мэйв Мэдден также называет мяту отличным средством для улучшения пищеварения. Дело в том, что растение содержит ментол, нормализующий сокращение кишечника. Для тех, кто страдает СПК, мята – это просто спасение, ведь оно содержит природные масла, которые помогают расщеплять и выводить газы из пищеварительного тракта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты вызывают вздутие живота.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!