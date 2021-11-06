Какое натуральное средство избавит от боли в животе

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Светлана Шкурупий
Вздутие
живота довольно распространенная проблема, которая может возникнуть внезапно
из-за неправильного питания или быстрого потребления пищи. В результате человек
начинает испытывать "тяжесть" в желудке и болевые ощущения. Облегчить симптомы
можно с помощью простого натурального средства.
Как избавиться от боли в животе / Фото: virginia.gov
Эксперты
рекомендуют при вздутии и боли в животе использовать мяту, потому что она
помогает вывести избыток газов из кишечника, облегчать боль и снимая спазмы.
Исследования,
в которых приняли участие более 90 человек с синдромом раздраженного кишечника,
показали, что регулярное использование масла перечной мяты облегчило симптомы
этого заболевания значительно эффективнее, чем прием плацебо.
В
исследовании, опубликованном Национальной медицинской библиотекой США и
Национальным институтом здравоохранения, также подтвердилась эффективность
использования масла перечной мяты для борьбы с симптомами синдрома
раздраженного кишечника. Это исследование длилось 4 недели, в нем приняли
участие 72 человека с этим заболеванием. Все они принимали либо масло перечной
мяты, либо плацебо трижды в день. В конце исследования в группе, принимавшей
мятное масло, было на 40% меньше симптомов СПК.
Диетолог
Мэйв Мэдден также называет мяту отличным средством для улучшения пищеварения.
Дело в том, что растение содержит ментол, нормализующий сокращение кишечника.
Для тех, кто страдает СПК, мята – это просто спасение, ведь оно содержит
природные масла, которые помогают расщеплять и выводить газы из
пищеварительного тракта.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие продукты вызывают вздутие живота.
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