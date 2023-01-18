Как отбелить зубы в домашних условиях: простые способы

Как оказалось, не обязательно посещать стоматолога для того чтобы провести процедуру отбеливания зубов. Сделать это можно самостоятельно в домашних условиях, используя при этом буквально "подручные" средства, которые есть в каждом доме.

Отбеливаем зубы дома/ Фото из открытых источников

При этом процесс отбеливания в домашних условиях максимально простой и позволяющий получить достойный результат.

Самые распространенные способы отбеливания зубов в домашних условиях

Сода и кокосовое масло

Рецепт с кокосовым маслом оказывает лечебно-профилактический эффект, нежели отбеливающий, и подходит обладателям чувствительной эмали.

Для приготовления средства вам необходимо соединить 1 ч. л. масла кокоса с 1 ч. л. соды без горки. Полученную пасту нанесите на зубы на 5-7 минут. По завершению процедуры рекомендуется ополоснуть рот водой с лимонным соком в соотношении 500 мл воды на 100 мл сока.



Клубника

В составе клубники присутствует яблочная кислота, которая эффективно отбеливает зубную эмаль. Ягоды перетираются в пюре и наносится на зубы на 3-4 минуты. После этого ротовую полость следует ополоснуть водой. Использовать клубнику для отбеливания зубов можно максимум 2 раза в неделю

Также эффективно отбеливает зубы клубнично-содовый микс. Для приготовления средства пару ягод клубники перетирают в пюре, добавляют 1 ст. л. соды и полученной смесью чистят зубы в течение 5 минут. Для максимального эффекта, после чистки зубов, состав рекомендуется оставить на эмали на 5-10 минут. Затем тщательно прополощите ротовую полость.

Перекись водорода и сода

Сода и перекись водорода действительно работает, однако требует осторожного применения. Результатом такой чистки станут отполированные зубы с ровным светлым тоном.

Смешайте перекись водорода 1-3% концентрации с содой в пропорции 1:2. У вас должна получиться пастообразная масса, которой необходимо чистить зубы 1-2 минуты один раз в неделю. После этого рот нужно тщательно прополоскать водой.

Если чистка зубов содой с целью отбеливания приводит к чувству жжения, процедуру следует незамедлительно прекратить, прополоскав рот прохладной водой.

Активированный уголь

Порошок из древесного угля обладает абсорбирующим эффектом, хорошо убирает с зубов налет и отбеливает эмаль. Наносите измельченный активированный уголь при помощью щетки перед чисткой зубов. После завершения чисти зубов достаточно прополоскать рот теплой водой.

Сода и фторсодержащая зубная паста

На палец нужно выдавить немного зубной пасты и посыпать сверху небольшим количеством соды. Мягкими круговыми движениями почистить зубы 1-2 минуты и затем хорошо прополоскать ротовую полость прохладной водой. Использовать данный способ для отбеливания зубов первые две недели можно через день, а по истечению этого времени — 1-2 раза в неделю.

Кожура бананов

Такой метод достаточно мягкий и не травмирует зубы. Подобная чистка укрепляет эмаль и убирают налет, однако она должна проводиться примерно 2-3 раза в неделю. Достаточно массажировать не только зубы, но и десна банановой кожурой. Затем рот ополаскивается теплой водой.

Сухая сода

Палец нужно слегка смочить в воде и опустить в соду. Чистить зубы таким "средством" можно не более двух минут, после этого тщательно прополоскать ротовую полость. Чистить зубы содой для отбеливания можно через день, на протяжении двух недель, по истечению этого времени свести число обработок до 1-2 раза в неделю.

Цедра лимона

После того, как зубы будут почищены, их можно протирать кожурой лимона. Именно в этих цитрусовых присутствуют эфирные масла, которые бережно очищают эмаль, заметно освежают дыхание и не позволяют в дальнейшем пище окрашивать зубы.

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