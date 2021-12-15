Как быстро избавиться от герпеса на губах

Герпес на губах или как его в народе называют "простуда" знаком практически каждому. Чаще всего инфекция возникает на фоне ослабленного иммунитета, и эта проблема вызывает ряд неудобств. Как быстро от нее избавиться?

Герпес на губах (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что герпес на губах начинается с неприятного зуда и покраснения кожи. Уже с этого момента следует понимать, как лечить заболевание, и какую мазь использовать. Но в состав лекарственного препарата обязательно должен входить ацикловир. С помощью косметологической палочки нанесите мазь на очаг воспаления и оставьте на 20-30 минут.

Можно герпес вылечить и с помощью народных средств. Например, используя пищевую соду. Для приготовления раствора следует смешать столовую ложку соды и 120 мл воды. Поставьте смесь на медленный огонь и дождитесь, когда она закипит. Когда лекарство немного остынет, смочите в нем ватный тампон и приложите к герпесу.

В этом деле также может помочь чеснок. Его свежеразрезанными дольками нужно протереть поврежденный участок кожи, повторяя процедуру каждые 2-3 часа на протяжение 3 дней. Еще один вариант лечения чесноком – использовать выжатый из него сок. В полученной кашице промокните ватный тампон и оставьте его на 5-10 минут.

Вместо аптечной мази для лечения "простуды" на губах можно использовать и раствор из доступных ингредиентов. В 1/3 стакана теплой воды необходимо растворить столовую ложку соли. Тщательно все перемешайте и смочите в растворе марлю, отожмите ее и приложите к поврежденному месту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что биологи из Америки в ходе исследований доказали, что вирус герпеса можно "вырезать" из зараженных клеток с помощью генной терапии.

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