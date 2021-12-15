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Как быстро избавиться от герпеса на губах

Эксперты перечислили средства, с помощью которых можно быстро вылечить герпес («простуду») на губах

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Герпес на губах или как его в народе называют "простуда" знаком практически каждому. Чаще всего инфекция возникает на фоне ослабленного иммунитета, и эта проблема вызывает ряд неудобств. Как быстро от нее избавиться?

Как быстро избавиться от герпеса на губах

Герпес на губах (фото из открытых источников)

Специалисты отметили, что герпес на губах начинается с неприятного зуда и покраснения кожи. Уже с этого момента следует понимать, как лечить заболевание, и какую мазь использовать. Но в состав лекарственного препарата обязательно должен входить ацикловир. С помощью косметологической палочки нанесите мазь на очаг воспаления и оставьте на 20-30 минут.

Можно герпес вылечить и с помощью народных средств. Например, используя пищевую соду. Для приготовления раствора следует смешать столовую ложку соды и 120 мл воды. Поставьте смесь на медленный огонь и дождитесь, когда она закипит. Когда лекарство немного остынет, смочите в нем ватный тампон и приложите к герпесу.

В этом деле также может помочь чеснок. Его свежеразрезанными дольками нужно протереть поврежденный участок кожи, повторяя процедуру каждые 2-3 часа на протяжение 3 дней. Еще один вариант лечения чесноком – использовать выжатый из него сок. В полученной кашице промокните ватный тампон и оставьте его на 5-10 минут. 

Вместо аптечной мази для лечения "простуды" на губах можно использовать и раствор из доступных ингредиентов. В 1/3 стакана теплой воды необходимо растворить столовую ложку соли. Тщательно все перемешайте и смочите в растворе марлю, отожмите ее и приложите к поврежденному месту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что биологи из Америки в ходе исследований доказали, что вирус герпеса можно "вырезать" из зараженных клеток с помощью генной терапии. 


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Источник: https://doctor.rambler.ru/pharma/42584067-kak-bystro-vylechit-prostudu-na-gubah/?updated
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