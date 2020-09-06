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Главная Новости Здоровье медицина будущего Ученые предложили новый подход к лечению герпеса
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Ученые предложили новый подход к лечению герпеса

Вирус герпеса – одна из самых распространенных инфекций

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Биологи из Америки в ходе исследований доказали, что вирус герпеса можно "вырезать" из зараженных клеток с помощью генной терапии. Ученые сделали такие выводы после эксперимента на грызунах. Об этом сообщает издание ТАСС.

Известно, что герпес – вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых оболочках. Ранее считалось, что этот вирус не опасен для здоровья, но недавно ученые обнаружили, что он может провоцировать развитие болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, энцефалита, рака половых органов и других болезней.

Ученые предложили новый подход к лечению герпеса

Биологи провели эксперимент на грызунах и нашли новый способ, который помогает не только сдерживать герпес, но и бороться с ним. Один из авторов исследования Кит Джером рассказал, что генная терапия помогает "вырезать" из зараженных человеческих клеток более 90% фрагментов генома вируса. Но использовать терапию на практике станет возможным только через несколько лет.

К слову, есть несколько различных видов герпеса, которые поражают разные части тела. К примеру, вирус HHV1 вызывает простуду на губах, HHV2 проникает в половые органы, а HHV6 и HHV7 вызывают псевдокраснуху – непродолжительную лихорадку и сыпь. И как раз генная терапия должна помешать инфекции снова появляться на теле. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые успешно испытали новую вакцину против герпеса.


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