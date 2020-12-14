Холодные ноги – признак повышенного холестерина

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Ольга Чародий
Такое открытие сделал Диетолог Хелен Бонд. Во время карантина частота жалоб на холодные ноги повысилась. По словам медика, это связано с изменением привычного уровня жизни и снижением уровня подвижности. К этому добавляются более частые перекусы, как следствие – повышение уровня холестерина.
ФОТО: Из открытых источников
Симптом холодных ног – довольно опасное состояние - в конечности может поступать меньше крови,
что приводит к заболеванию периферических артерий – в таком случае замедляется
или вовсе блокируется их приток, что может приводить к развитию заболеваний
сердца и даже инсульту. Бонд настоятельно рекомендует пациентам, которые часто
замечают у себя холодные конечности. Пройти медицинское обследование, чтобы
исключить проблемы в сердечно-сосудистой системе.
Резко нетерпеливо рвать с места или бережно, плавно вводить в
работу свое тело
Кроме того, утренняя зарядка – лучший̆ способ перейти из
состояния покоя в активный режим. Сквозь лень и жалость к себе, когда лишняя
минутка в постели кажется лакомым кусочком и даже сладким подарком.
Привыкнуть уважать тело, плавно разгоняя кровь по мышцам,
давая ими утреннюю порцию кислорода и напряжения. Утренняя зарядка.
Что взамен?
- Улучшение работы
систем тела
- постепенное
увеличение выносливости тела
- прекрасный тонус
- тот самый
пресловутый заряд бодрости, который дней за 30 станет лучшим наркотиком,
легальным и бодрящим в разы эффективнее кофеина
- прекрасная
физическая форма.
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