Холодные ноги – признак повышенного холестерина

Такое открытие сделал Диетолог Хелен Бонд. Во время карантина частота жалоб на холодные ноги повысилась. По словам медика, это связано с изменением привычного уровня жизни и снижением уровня подвижности. К этому добавляются более частые перекусы, как следствие – повышение уровня холестерина.

ФОТО: Из открытых источников

Симптом холодных ног – довольно опасное состояние - в конечности может поступать меньше крови, что приводит к заболеванию периферических артерий – в таком случае замедляется или вовсе блокируется их приток, что может приводить к развитию заболеваний сердца и даже инсульту. Бонд настоятельно рекомендует пациентам, которые часто замечают у себя холодные конечности. Пройти медицинское обследование, чтобы исключить проблемы в сердечно-сосудистой системе.

Резко нетерпеливо рвать с места или бережно, плавно вводить в работу свое тело

Кроме того, утренняя зарядка – лучший̆ способ перейти из состояния покоя в активный режим. Сквозь лень и жалость к себе, когда лишняя минутка в постели кажется лакомым кусочком и даже сладким подарком.

Привыкнуть уважать тело, плавно разгоняя кровь по мышцам, давая ими утреннюю порцию кислорода и напряжения. Утренняя зарядка.

Что взамен?

- Улучшение работы систем тела

- постепенное увеличение выносливости тела

- прекрасный тонус

- тот самый пресловутый заряд бодрости, который дней за 30 станет лучшим наркотиком, легальным и бодрящим в разы эффективнее кофеина

- прекрасная физическая форма.

Напомним, "Комментарии" писали, что акцентировать внимание на холодные ноги нужно, если они у вас холодные постоянно, а не только когда вы перемерзли или купались в холодной воде.

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