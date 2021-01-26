Хамам стабилизирует артериальное давление

Вопреки распространенному мнению, хамам, или турецкая баня, благотворно влияет на артериальное давление и нормализует его, считает кандидат наук по физвоспитанию и спорту Сергей Капралов. Баня, основанная на очищении организма влажным паром, глубоко очищает поры кожи выводит токсины оказывает омолаживающий эффект на весь организм в целом.

Хамам - фото из открытых источников

Исследования показали, что регулярное посещение хамама укрепляет иммунитет.

Кроме этого, водные процедуры благотворно влияют на нервную систему, нормализует сон при бессоннице и улучшают настроение.

Также выяснилось, что хамам улучшает обмен веществ и, благодаря этому, помогает быстрее сбросить вес. Избавляет турецкая баня и от отложения солей.

Хамам также рекомендуется для профессиональных спортсменов, поскольку устраняет тонус и напряжение мышц, снимает стресс и улучшает микроциркуляцию крови в мозгу.

Напомним, ученые определили, что у тех, кто страдает рассеянным склерозом, отсутствует достаточный уровень олеиновой кислоты, содержащейся в масле, мясе (говядине, курице и свинине), сыре, орехах, семенах подсолнечника, яйцах, макаронах, молоке, оливках и авокадо. Нехватка данного вещества может спровоцировать потерю метаболических сенсоров, которые способны активировать Т-клетки.

В ходе эксперимента, специалисты вводили олеиновую кислоту в жировую ткань участников исследования, у которых диагностирован рассеянный склероз, после чего подчеркнули, что уровни регуляторных Т-клеток у пациентов увеличивались. Ученые отметили, что в случае отсутствия большинства регуляторных Т-клеток иммунная система может атаковать здоровые клетки центральной нервной системы.







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