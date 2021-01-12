Горох лечит от гипертонии

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Ольга Чародий
Зеленый горошек поможет справиться с повышенным кровяным
давлением и хронической почечной недостаточностью.
Фото: biotech2030
Все дело в том, что содержащиеся в горохе белки позволяют
задерживать или предотвращать повреждения почек и поддерживать кровяное
давление в норме. Одинаково эффективно
работает консервированный, сушеный, дробленый горох и гороховые хлопья. Исследования показали, что
регулярное употребление блюд на основе гороха помогает укрепить кровеносную
систему и снижает риск возникновения острых состояний, таких как инфаркт,
инсульт и гипертонический криз.
Также полезна для гипертоников ставшая трендом в последние
годы микрозелень – она содержит все полезные вещества, которые есть в плодах
гороха.
Хранить горошек лучше всего в холодном помещении, поскольку в холоде не разводятся всякие вредители.
Напомним, известно, что горох содержит витамины А, Е, К, С, а также витамины группы В и антиоксиданты. Еще эти бобовые являются источником калия, магния, фосфора и цинка. Благодаря своему богатому витаминному составу, горох способен укрепить кости, защитить стенки сосудов от атеросклероза, а также предотвратить онкологические заболевания. Также этот продукт содержит много белка и кремния, необходимых для синтеза коллагена и эластина. Еще в растении есть никотиновая кислота, обладающая противовоспалительными свойствами. Горох очищает кишечник от накопившихся там шлаков, токсинов и вредных веществ и регулирует уровень сахара в крови. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют есть горох при сахарном диабете второго типа. Также он благотворно влияет на нервную систему человека.
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