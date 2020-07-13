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Врач рассказал об удивительных свойствах гороха

Горох полезен для работы печени, почек и сердца

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Врач рассказал об удивительных свойствах гороха

Горох - не только очень вкусный, но и весьма полезный продукт. Врач-диетолог Михаил Гинзбур рассказал, почему он должен занимать особое место в нашем рационе питания. Об этом сообщает издание News.

Известно, что горох содержит витамины А, Е, К, С, а также витамины группы В и антиоксиданты. Еще эти бобовые являются источником калия, магния, фосфора и цинка. Благодаря своему богатому витаминному составу, горох способен укрепить кости, защитить стенки сосудов от атеросклероза, а также предотвратить онкологические заболевания.

Также этот продукт содержит много белка и кремния, необходимых для синтеза коллагена и эластина. Еще в растении есть никотиновая кислота, обладающая противовоспалительными свойствами.

Горох очищает кишечник от накопившихся там шлаков, токсинов и вредных веществ и регулирует уровень сахара в крови. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют есть горох при сахарном диабете второго типа. Также он благотворно влияет на нервную систему человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нужно знать о целебных свойствах вишни.


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