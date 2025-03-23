Ежедневное потребление 10 граммов этого напитка повышает риск рака на 5%.

Даже небольшие дозы алкоголя могут увеличить вероятность развития онкологических заболеваний. Один популярный напиток оказался особенно опасным, поскольку увеличивает риск рака на 5%. Такие результаты показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

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Какой напиток увеличивает риск рака?

Эксперты выяснили, что ежедневное потребление 10 г этанола (примерно один стакан красного вина) связано с повышением общего риска развития рака на 5%. В то же время белое вино оказывает специфическое влияние, поскольку повышает риск рака кожи.

"Наши исследования показали важный аспект для здравоохранения: потребление красного вина может быть не менее опасным, чем белое с точки зрения раковых заболеваний", — отмечают ученые.

Несмотря на то, что красное вино часто рекламируют из-за высокого содержания полифенолов и ресвератрола, обладающих противораковыми свойствами, содержание алкоголя в нем может нивелировать эти преимущества.

Свойства ресвератрола в борьбе с раком оказываются настолько кратковременными, что для того чтобы получить ощутимые уровни этого соединения в организме, человеку весом 70 кг нужно выпивать два стакана красного вина в день.

Красное вино содержит сахар, который может нарушать метаболизм глюкозы, что особенно опасно для людей с диабетом или склонностью к инсулинорезистентности.

Даже умеренное употребление алкоголя может привести к зависимости и способствовать развитию алкогольной зависимости.

Альтернативы без алкоголя

Если вы хотите заменить алкоголь на что-то вкусное и полезное, существует множество вариантов, не оказывающих негативного влияния на здоровье:

· Безалкогольное вино или пиво – сохраняет вкус привычных напитков, но не содержит спирта.

· Коктейли на основе газировки – можно смешать минеральную воду с соком лайма, лимона или ягодным пюре для освежающего вкуса.

· Фреши и смузи – натуральные фруктовые и овощные напитки с витаминами и антиоксидантами.

Эти альтернативы помогут сохранить приятный вкус без ущерба здоровью, заменив алкогольные напитки.

"Комментарии" уже писали, что для многих людей кофе является важной частью их ежедневного ритуала: он помогает проснуться и преодолеть сонливость. Кроме того, недавние исследования показали, что у людей, которые пьют кофе утром, меньше шансов на преждевременную смерть.